به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله ایرجی کجوری عصر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار چهاردهمین گردهمایی مدیران مسئول نشریات دانشجویی سراسر کشور در دانشگاه زنجان افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم، نشریات دانشجویی رشد یک و نیم برابری داشته‌اند که در کنار رشد کمی شاهد رشد کیفی و محتوایی نشریات دانشجویی بودیم و این‌ روند آینده امیدوار کننده‌ای در عرصه نشریات دانشجویی را نشان می‌دهد.

وی لزوم آسیب‌شناسی درزمینه فعالیت نشریات دانشجویی را مورد تأکید قرارداد و تصریح کرد: باید فعالیت در عرصه نشریات دانشجویی آسیب‌شناسی شود و به سمت انتشار نشریاتی برویم که در سطح منطقه‌ای و جهانی مخاطب داشته باشد.

ایرجی کجوری بابیان اینکه نشریات دانشجویی یکی از عرصه‌های پرمخاطب و تأثیرگذار در محیط دانشجویی است، تأکید کرد: استعدادهای دانشجویی در بستر فعالیت‌های دانشجویی در قالب انتشار نشریات می‌تواند به خوبی شکوفا شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بابیان اینکه در حال حاضر ۴ هزار و ۴۰۰ نشریه دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف کشور منتشر می‌شود افزود: درخواست‌های متعددی برای صدور مجوز فعالیت عناوین جدید در کمیته‌های ناظر بر نشریات وجود دارد که این درخواست در حال پیگیری هستند.

ایرجی کجوری تقویت تفکر انتقادی، آموزش اخلاق حرفه‌ای برای دانشجویان و صراحت لهجه همراه با قانون‌گرایی را از ویژگی‌های مهم در عرصه فعالیت در نشریات دانشجویی عنوان کرد و گفت: فعالیت در نشریات دانشجویی فرصتی برای بروز خلاقیت‌ها و رشد نوآوری، ابداع و خلاقیت در بین دانشجویان است.

وی افزود: اگر این مهارت‌ها توسط دانشجویان کسب شود و در کنار آن انصاف و عدالت و حق‌گویی رعایت شود می‌توانیم انتظار نشریاتی پخته و قابل‌قبول از سوی دانشجویان را داشته باشیم.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نبود بودجه کافی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها درزمینه فعالیت نشریات دانشجویی در کشور عنوان کرد و گفت: همچنین در مواردی برخی از افراد خود را جلوتر از قانون یا برخی از جریان‌ها تلقی کرده و می‌خواهند بر نشریات دانشجویی اثرگذار باشند درحالی‌که باید به ماده ۲۷ قانون مربوط به نشریات دانشجویی پای‌بند بوده و دستورالعمل‌های آن را موردتوجه و رعایت قرارداد.