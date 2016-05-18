محورهای رایزنی جان کری با مقامات مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ «جان کری» وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به مصر سفر کرد تا با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر پیرامون لیبی، بحرانهای خاورمیانه و مذاکرات سازش دیدار و گفتگو نماید.

گفتنی است که این اقامت کوتاه مدت جان کری در قاهره پس از یک سری نشستهای بین المللی در وین با موضوع خاتمه بخشیدن به مناقشات در لیبی و سوریه صورت گرفت.

یک مقام دولتی آمریکا اعلام کرد که جان کری قصد دارد در این سفر از طرح پیشنهادی رئیس جمهور مصر در خصوص میانجی گری میان گروههای رقیب فلسطینی جزئیات بیشتری بدست آورد تا بدین ترتیب، زمینه برای انعقاد یک پیمان صلح پایدار میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی فراهم شود.

حال این طرح پیشنهادی رئیس جمهور مصر درست در زمانی مطرح می شود که فرانسه برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی با محور آغاز دوباره مذاکرات سازش میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی تلاش می کند.