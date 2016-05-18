به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع سه ماهه مهر ماه لغایت آذر ماه ۱۳۹۴ به ترتيب ۷۷ ميليون فقره و ۴۱۳ ۱۰ هزارمیلیارد ریال با ميانگين مبلغ ۱۳۵ ميليون ريال است. از اين تعداد جمعاً ۲.۶ ميليون فقره چک‌ به مبلغ ۳۰۸ هزارميليارد ريال برگشتی با ميانگين مبلغ ۱۱۸ ميليون ريال طی دوره مذکور بوده است. نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۳.۳ درصد و مبلغ ۲.۹ درصد است. (جدول ۱)

بر اساس جدول ۱ مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد ۳.۲ درصد و از نظر مبلغ ۲.۴ درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۵ درصد است.

طي سه ماهه منتهي به آذرماه ۱۳۹۴ تعداد ۰.۷ ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر اين اساس ۲.۶ ميليون فقره چک برگشتي مذکور به ۱.۹ ميليون فقره کاهش يافته است که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به ۲.۵ و ۲.۱ درصد شده است.

جدول شماره ۲ نمايانگر مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طي سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ بوده که از نظر تعداد ۷۱۱ ۳ میلیون تراکنش جمعاً به مبلغ ۱۳۵ ۱۷ هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش انجام پذيرفته ۴.۶ ميليون ريال) انجام پذیرفته است.

همانطور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود سهم چک‌هاي مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادي ۲.۰ درصد و از نظر مبلغي سهم قابل توجه ۳۷.۸ درصد را به خود اختصاص داده است. اين امر حاکي از اهميت و مقبوليت چک در جامعه مي‌باشد.