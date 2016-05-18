اعلام آمادگی ترامپ برای گفتگوی مستقیم با رهبر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح،‌ «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که در راستای تلاشها برای توقف برنامه هسته ای پیونگ یانگ، این آمادگی را دارد که بطور مستقیم با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی گفتگو کند.

این نامزد جمهوریخواه آمریکایی از ارائه جزئیات بیشتر پیرامون طرح خود برای گفتگو با رهبر کره شمالی امتناع کرد، اما اظهار داشت که برای گفتگو با رهبر این کشور کاملاً آماده است.

هیأت نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل متحد تاکنون به اظهارت ترامپ واکنشی نشان نداده است.

گفتنی است که اعلام آمادگی ترامپ برای انجام گفتگوهای مستقیم با رهبر کره شمالی با سیاست خارجی دولت اوباما در تناقض قرار می گیرد؛ زیرا طبق سیاست کنونی دولت آمریکا تنها مقامات ارشد دو کشور می توانند با یکدیگر گفتگو کنند. از اینرو،‌ رئیس جمهور آمریکا تاکنون به طور رو در رو با رهبر کره شمالی گفتگو نکرده است.