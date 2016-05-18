طرف مقابل باید به قطعنامه شورای امنیت پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، یکی از اعضاء کنگره ملی یمن در مذاکرات صلح این کشور که در کویت جریان دارد، در سخنانی به تشریح آخرین وضعیت این مذاکرات پرداخت.

بر اساس این گزارش «حمزه الحوثی» عضو هیأت کنگره ملی یمن در سخنانی در این خصوص اظهار داشت: از طرف مقابل درخواست می کنیم که به توافق، قطعنامه شورای امنیت و طرح خلیج فارس پایبند باشد.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا افزود: طرف مقابل درخواست های غیر منطقی مطرح می کند و مشکل ایجاد می کند. همچنین خروج آنها نیز توجیه پذیر نیست.

در همین راستا «محمد عبدالسلام» رئیس هیأت انصارالله نیز پیش از این در سخنانی اقدام هیأت ریاض در خصوص خروج از مذاکرات را به دلیل نداشتن منطق و استدلال های درست و ضعف آنها در این زمینه عنوان کرده بود.

لازم به ذکر است از هفته گذشته مذاکرات صلح یمن در کویت میان هیأت هایی از یمن و هیأتی از ریاض آغاز شده است که هیأت ریاض در راه پیشرفت این مذاکرات مانع تراشی کرد. همزمان سعودی ها به نقض آتش بس ادامه می دهند.