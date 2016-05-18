به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دادبه عصر امروز در مراسم نکوداشت استاد عبدالعظیم پویا اظهار داشت: عده ای به خاطر دیدگاه‌ها و آنچه برای آنها فرهنگ شده، آثار تاریخی و قدیمی را کلنگی می دانند و در مسیر به اصطلاع توسعه به دنبال تخریب بناها هستند و حتی این بناها را به تمسخر می گیرند.

وی بیان کرد: این عده اگر نگاه فرهنگی ندارد، بر آنها عیبی نیست حداقل نگاه اقتصادی داشته باشند و بدانند وقتی صحبت از توسعه گردشگری و صنعت توریسم می کنند، باید بنایی باقی بماند تا توریست خارجی برای تماشای آن بیاید زیرا توریست برای دیدن جاده و اتوبان به ایران نمی آید.

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: برخی از ما خودمان با دست خودمان هویت و میراثمان را تخریب می کنیم در حالی که همان خارجی ها ارزش این بناها را بیشتر از ما درک کرده اند.

دادبه تصریح کرد: غربی هایی که در گذشته حتی ریشه کلمات خود را در دایره المعارف‌هایشان فارسی می نوشتند، امروز خود را به دروغ مهد تمدن معرفی می کنند و علاوه بر این در صدد پوچ خواندن تمدن دیگر کشورها هستند.

وی با تاکید بر اینکه هر آنچه از گذشته برای ما به یادگار مانده، میراثی ارزشمند است زیرا فکر و درایت گذشتگان ستودنی بود، ادامه داد: گذشتگان ایران بدون اینکه دانشکده رفته باشند، به خاک که نگاه می‌کردند و می گفتند که این خاک آب دارد یا نه و اگر آب داشت، با کندن قنات آن را به محلهای مختلف می‌بردند تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

دادبه بیان کرد: گذشتگان ما همان‌هایی بودند که اگر یک لیوان آب می خوردند و آبی در لیوان باقی می ماند، روی آن کاغذی یا ظرفی می گذاشتند تا ساعتی بعد دوباره آن را استفاده کنند اما امروز می بینیم همانها که در برابر شکستن لوله آب در خیابان‌های تهران و چهار روز هدر رفتن آب بی تفاوت و سهل انگار هستند، به ما توصیه می کنند که برای مسواک زدن، یک لیوان آب کافی است و اینها بیشتر شبیه توهین و شوخی است.

وی بر لزوم حفظ میراث و اندیشه گذشتگان تاکید کرد و گفت: استاد پویا از جمله افرادی است که توانسته این میراث را حفظ و با کنکاش و بررسی و تحقیق میدانی برای آیندگان به یادگار نگاه دارد.