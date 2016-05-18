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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۵۳

معاون شهردار تهران اعلام کرد:

پنج محور اصلی ارزیابی واحد های تابعه شهرداری تهران در سال ۹۵

پنج محور اصلی ارزیابی واحد های تابعه شهرداری تهران در سال ۹۵

معاون شهردار تهران از ابلاغ سیاست های سال ۱۳۹۵ به کلیه حوزه های ماموریتی و ستادی شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی با اعلام این خبر افزود: در حوزه های فرهنگی اجتماعی، فنی عمران، شهرسازی، خدمات شهری، مالی و اقتصاد شهری، منابع انسانی و برنامه ریزی، سیاست های کلان شهرداری بر مبنای تدابیر شهردار تهران تدوین و با امضاء ایشان ابلاغ گردیده است.

وی افزود: انتظار آن است که کلیه مناطق و واحد های تابعه شهرداری تهران در اجرای آن همت گمارند و به گونه ای عمل کنند که هر حرکت و اقدامی در سال ۹۵ مستقیماً بر مبنای بندهای این ابلاغیه صورت پذیرد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا همچنین از ابلاغ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران به کلیه واحدها خبر داد و گفت: از معاونت ها و کلیه واحد های تابعه شهرداری تهران انتظار می رود با توجه به روشن بودن تکالیف مالی، اقتصادی، اعتبار و بودجه در این دستورالعمل، کاملاً بر مدار آن حرکت نمایند و حتی در مواقع خاص با طرح موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران تصمیم گیری صورت پذیرد.

معاون شهردار تهران سه موضوع شفافیت مالی، حفظ باغات، درختان و جلوگیری از تخریب فضای سبز و حوزه شهرسازی در کنار نظارت بر اجرای تدابیر سال ۹۵ شهردار تهران و دستور العمل اجرایی بودجه و حرکت بر مدار اعتبار ابلاغی را محور های نظارت های ستادی از مناطق برشمرد که بعد از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3662733
سیامک صدیقی

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