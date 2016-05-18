پنج محور اصلی ارزیابی واحد های تابعه شهرداری تهران در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی با اعلام این خبر افزود: در حوزه های فرهنگی اجتماعی، فنی عمران، شهرسازی، خدمات شهری، مالی و اقتصاد شهری، منابع انسانی و برنامه ریزی، سیاست های کلان شهرداری بر مبنای تدابیر شهردار تهران تدوین و با امضاء ایشان ابلاغ گردیده است.

وی افزود: انتظار آن است که کلیه مناطق و واحد های تابعه شهرداری تهران در اجرای آن همت گمارند و به گونه ای عمل کنند که هر حرکت و اقدامی در سال ۹۵ مستقیماً بر مبنای بندهای این ابلاغیه صورت پذیرد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا همچنین از ابلاغ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران به کلیه واحدها خبر داد و گفت: از معاونت ها و کلیه واحد های تابعه شهرداری تهران انتظار می رود با توجه به روشن بودن تکالیف مالی، اقتصادی، اعتبار و بودجه در این دستورالعمل، کاملاً بر مدار آن حرکت نمایند و حتی در مواقع خاص با طرح موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران تصمیم گیری صورت پذیرد.

معاون شهردار تهران سه موضوع شفافیت مالی، حفظ باغات، درختان و جلوگیری از تخریب فضای سبز و حوزه شهرسازی در کنار نظارت بر اجرای تدابیر سال ۹۵ شهردار تهران و دستور العمل اجرایی بودجه و حرکت بر مدار اعتبار ابلاغی را محور های نظارت های ستادی از مناطق برشمرد که بعد از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.