به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر چهارشنبه در در اولین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان ایلام در سال جاری اظهار داشت: جمعیت استان ایلام به نسبت وسعت آن کم است و بایستی با برنامه ریزی لازم هم رشد جمعیت در استان را افزایش داد و هم روند مهاجرت فرستی به استان ایلام افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه رشد جمعیت در استان ایلام از میانگین کشوری پایین تر است، اظهار داشت: بایستی دلایل کاهش رشد جمعیت در استان مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.

رئیس شورای راهبردی جمعیت استان ایلام با اشاره به مهاجرت ساکنان روستاها و شهرهای کوچک به مناطق دیگر، گفت: این موضوع را یکی از مشکلات استان برشمرد که بایستی به صورت ویژه مورد بررسی قرارگیرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر جمعیت در توسعه، اظهار داشت: از وجود جمعیت بیشتر، بهتر می تواند در امر توسعه استفاده کرد و لی در حال حاضر یکی از مشکلات کشور در آینده را پیری جمعیت است که با انجام اقدامات لازم بایستی کشور در مسیر رشد متوازن جمعیت قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت خانوارهای تک نفره ر استان،ابراز داشت: افزایش دوبرابری خانوارهای تک نفره مناسب استان ایلام نیست.