اتمام لاینینگ تونل خط ۶ تا پایان شهریور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مزینانی در خصوص آخرین وضعیت نیمه شمالی این خط مترو گفت: روز گذشته اتصال ۱۶۲۰متر تونل رمپ ابشناسان تا میدان کوهسار از خط ۶ مترو انجام شد. این خط به طول ۳۵ کیلومتر است که در فاز نخست آن ۳۱ کیلومتر و با ۲۷ ایستگاه در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه این خط مترو از ایستگاه دولت آباد شروع شده و تا شمال غرب تهران و منطقه سولقان در محدوه پارک کوهسار ادامه می یابد، گفت: نیمه شمالی این خط شامل ۸ کیلومتر و ۳۷۰ متر با ۷ ایستگاه و ۱ پست برق در دست احداث است .

به گفته وی ایستگاه های بخش شمالی خط ۶ مترو شامل آیت الله کاشانی – اشرفی؛ حکیم –پیامبر؛ آیت الله کاشانی –مسجدنظام مافی؛ شهرزیبا؛ تقاطع همت - کوهسار؛ کوهسار –ابشناسان؛ کوهسار است .

وی با بیان اینکه در این بخش ۲۲نقطه برای تونل حفاری شده است، گفت: تاکنون ۷جفت تونل به یکدیگر متصل شده اند و ۱۵تونل باقی مانده که تا پایان مرداد ماه به یکدیگر متصل می شوند. این در حالیست که اکنون ۵۸ درصد از مسیر تونل حفاری شده و ۳۲ درصد از مسیر تونل نیز لاینینگ شده است .

مدیر اجرایی بخش شمالی خط ۶ مترو تاکید کرد: لاینینگ تونل خط ۶ مترو تا پایان شهریور ماه به اتمام می رسد .

مزینانی ادامه داد: اکنون در بخش نیمه شمالی خط ۶ مترو در مجموع ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم .

مدیر اجرایی بخش شمالی خط ۶ مترو تهران افزود: اکنون در نیمه شمالی خط ۶ مترو بالغ بر ۳هزار نیروی انسانی در ۴ شیفت ۲۴ ساعته در حال فعالیت هستند .

وی اظهار کرد: خط ۶ که جنوب شرقی تهران را به شمال ‌غربی وصل می‌کند، به طور میانگین در عمق ۳۰متر زیرزمین ساخته می شود که با همه خطوط مترو تلاقی دارد تا شاهد تسهیل دسترسی مسافران باشیم.