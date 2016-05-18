به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل با اشاره به سرمایهگذاری بخش خصوصی در اجرای سه پل مکانیزه تصریح کرد: دو پل برای کمربندی بسیج و یک پل دانشگاه محقق اردبیلی به این منظور پیش بینی شده است.
وی با تأکید به اینکه در پروژههای سرمایهگذاری هزینه- فایده مورد تأکید است و از سرمایهگذار حمایت میشود، تصریح کرد: در قدم اول نیاز است شورا مجوز احداث پلهای مکانیزه را صادر کند تا در ادامه احداث پل متناسب با ضرورتها مورد توجه قرار گیرد.
به گفته شهردار اردبیل برخی پیشنهادات اعضای شورا در خصوص محل احداث پلها بعدها میتواند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
لطفاللهیان در خصوص مطالبه اعضای شورا برای بررسی فنی پلهای احداث شده، اضافه کرد: پلهای قدیمی هم مطالعه شده است و به لحاظ ایمنی و رفتوآمد ضرورت داشته است.
در این جلسه عضو شورای شهر اردبیل با بیان اینکه به تجربه ثابت شده بعد از احداث پل بسیاری از مردم نمیدانند مشارکتی است، تصریح کرد: این احتمال که گلایههایی در محلات دیگر به وجود آید بعید نیست.
علیرضا سلیمانی افزود: پیش از این در بودجه مطرح شده است تا پلها به صورت کارشناسی بررسی شود ولی تاکنون اقدامی از سوی شهرداری مشاهده نشده است.
وی با تأکید به اینکه بر روی نقشه پلها باید بررسی علمی و فنی صورت گیرد، چرا که برخی از پلها اضافه است، ادامه داد: در حال حاضر در شهرهای پیشرفته به این تعداد پلسازی نداریم.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر اردبیل بسیاری از پلها نیز مدرن نیست و منظر مطلوبی ندارند و لازم است در این خصوص بازنگری شود.
سلیمانی با تأکید به اینکه اغلب پلهای عابر پیاده در رنگ و ساخت فنی با مشکل مواجه است، به ضرورت مطالعه وضعیت پلها تأکید کرد.
وی افزود: محل سرمایهگذاری بخش خصوصی برای پلسازی نیازمند بازنگری است تا محلهایی که به واقع ارزش ساخت دارد، پلسازی صورت گیرد.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر اردبیل علی هدایتی با بیان اینکه اجرای این طرح ارتقا خدمات به شهروندان است، گفت: در واقع شهرداری رقمی برای اجرا پرداخت نمیکند و پل به صورت BOT اجرا میشود.
در این جلسه سایر اعضای شورای شهر نیز به طرح پیشنهاد در خصوص سایر مکانها از جمله شهرک سینا، شهرک رجایی و دانش آباد، مدرسه روبه روی خیابان شهریار و جنب پل داروپخش تأکید کردند و از شهرداری خواستار بررسی وضعیت احداث پل در اماکن ذکر شده، شدند.
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