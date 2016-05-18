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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۰۹

حضور برانکو ایوانکوویچ در مراسم بدرقه ملی پوشان والیبال

حضور برانکو ایوانکوویچ در مراسم بدرقه ملی پوشان والیبال

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مراسم بدرقه ملی پوشان والیبال ایران حاضر شد.

به گزارش برگزاری مهر، مراسم بدرقه ملی پوشان والیبال ایران برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک چهارشنبه شب برگزار شد که در آن مسئولان ورزش کشور حضور یافتند.

گودرزی وزیر ورزش و جوانان، هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، سجادی معاون وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون والیبال در این مراسم حضور داشتند که علاوه بر تجلیل از ملی پوشان کشورمان، جام قهرمانی لیگ برتر و لیگ یک را نیز اهدا کردند.

حضور برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در این مراسم از نکات جالبی بود که مورد توجه همگان قرار گرفت.

اعضای تیم ملی والیبال ایران روز جمعه برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک راهی توکیو می شوند.

کد مطلب 3662756

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