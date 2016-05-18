اوباما به وعده هایش در مورد مهاجران عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بسیاری از دموکرات های مجلس سنای آمریکا اعتقاد دارند دولت در وعده های خود نسبت به پذیرش مهاجران سوری اقدامات لازم را انجام نداده است و به عبارتی دچار سستی و رخوت است.

بیش از نیمی از نمایندگان دموکرات مجلس سنای کنگره آمریکا روز چهارشنبه در نامه ای به باراک اوباما از دولت آمریکا خواستند به وعده های خود در پذیرش مهاجران سوری عمل کند.

باراک اوباما سال گذشته وعده داده بود تا پایان سال جاری میلادی حدود 10 هزار مهاجر سوری را پذیرش کند که البته از سوی بسیاری از فرمانداران ایالت های مختلف آمریکا با مخالفت روبرو شده بود.

وعده های دولت اوباما در حالی به طور رسمی از سوی کاخ سفید ارائه شده است که تا کنون تنها 1736 مهاجر سوری در آمریکا اسکان یافته اند.

در این نامه که 27 نفر از سناتورهای دموکرات کنگره آن را امضا کردند، از اوباما خواسته شده است که نسبت به پذیرش تعداد باقی مانده مهاجران سوری اقدام فوری شود.

بالاترین مقامات امضا کننده این نامه سناتور «ریچارد دوربین» مقام دوم دموکرات های مجلس سنای و سناتور «ایمی کلوبوچار» هستند.

گفتنی است ، برنی سندرز نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز این نامه را امضا کرده است.