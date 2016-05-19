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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۰۵

شهردار سنندج:

مشکلات زیرساختی ستاداقامه نمازشهرداری تا قبل از ماه رمضان رفع شود

مشکلات زیرساختی ستاداقامه نمازشهرداری تا قبل از ماه رمضان رفع شود

سنندج-شهردار سنندج بر رفع تمامی مشکلات زیر ساختی و اجرایی ستاد اقامه نماز شهرداری وسازمان های تابعه آن تا قبل از ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری شامگاه چهارشنبه در اولین جلسه ستاد اقامه نماز شهرداری و سازمان های تابعه در جمع ائمه نماز جماعت شاغل در شهرداری گفت: ماموستایان و ائمه جماعت شاغل در ادارات و سازمان ها در سالم سازی محیط کار و تقویت معرفتی و ارتقای روحیه خدمت بهتر به ارباب رجوع و صرفه جویی هزینه ها و جلوگیری از پرت بیت المال نقش بسیار تعیین کننده ای دارند.

وی عنوان کرد: ائمه جماعت شاغل در ادارات و سازمان ها به عنوان مشاوران فرهنگی و دینی مدیران در رشد و توسعه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ادارات، بویژه حوزه اخلاق در تحقق برنامه های مدیریتی و نیروی انسانی بسیار موثر هستند.

وی برگزاری کلاس های احکام، اخلاق ودوره های آموزش بصیرتی، کلاسهای امر به معروف و نهی از منکر و فراهم کردن شرایط پاسخگویی به مسایل شرعی را برای پرسنل شهرداری و اماکن عمومی مانند پارک ها و ترمینال ها را از سوی روحانیون شاغل در شهرداری بسیار ضروری خواند و بر آن تاکید کرد.

شهردار سنندج بعد از شنیدن مسایل و مشکلات حوزه ستاد اقامه نماز از سوی معاونت فرهنگی شهرداری و روحانیون حاضر در جلسه گفت:تمامی مشکلات زیر ساختی و اجرایی ستاد اقامه نماز باید تا قبل از ماه مبارک رمضان از سوی حوزه فرهنگی مشخص و با همت مدیران زیر مجموعه شهرداری رفع شود.

فخری بر تجهیز و تعمیر تمامی وضوخانه های موجود در شهرداری و سازمان های تابعه  بر اساس نیاز نمازگذاران پیروان فقه امام شافعی (رض) مانند وضوخانه های مساجد سطح شهر سنندج تاکید کرد و اظهارداشت:وجود برخی کمبودهای نمازخانه های شهرداری شامل فرش، سجاده، قفسه کتاب و غیره مایه ی شرمنده گی  است و باید تا قبل از آغاز ماه مبارک این کمبودها به صورت کامل و جامع رفع شود.

وی با اشاره به تعیین زمان مشخص و قانونی برای شرکت در نماز جماعت ادارات گفت: همه مدیران شهرداری موظف به حضور در صف نماز هستند و نباید به بهانه ی مشغله کاری مانع حضور دیگر همکاران شوند.

وی  به پرداخت به موقع حق القدم روحانیون تاکید کرد و افزود: قبل پرداخت حقوق مدیران و پرسنل هر ماه باید حق القدم تعیین شده بدون بروکراسی اداری و ایجاد مزاحمت برای روحانیون پرداخت شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری سنندج هم در این جلسه روحانیون را سفیران فرهنگی شهرداری در عرصه های درون سازمانی و برون سازمانی خواند و ضمن ارایه مسایل و مشکلات ستاد اقامه نماز شهرداری از لحاظ زیر ساختی و اجرایی خواستار رفع آن شد.

 اسعد فرهادی برگزاری کلاس های قرآنی و بصیرتی و ارایه خطبه های دینی و پاسخگویی به مسایل شرعی و برقراری ارتباطات چهره به چهره روحانیون و فعالان دینی را با پرسنل شهرداری تاثیرگذار ترین اقدامات فرهنگی ذکر کرد و افزود: توجه به این موضوع یکی از اولویت های معاونت فرهنگی شهرداری سنندج است.

وی بر راه اندازی نماز خانه های روباز در سطح پارک های شهر و احداث یک باب مسجد از سوی خیرین با اهدای زمین شهرداری و اخذ مجوز اوقاف در ترمینال بزرگ سنندج تاکید کرد.

به گفته ی در حال حاضر در ساختمان های اداری شهرداری مرکزی، مناطق، بهارستان، سازمان های تابعه و ترمینال های زیرمجموعه نماز جماعت برگزارمی شود که ۱۷ مورد ائمه جماعت معرفی شده از سوی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور دارای قرار داد با شهرداری بوده و زحمات پیش نماز دو ساختمان دیگر را روحانیون مستخدم در خود شهرداری انجام می دهند.

گفتنی است،در این دیدار دو ساعته روحانیون شاغل در شهرداری و اعضای ستاد اقامه نماز شهرداری مسایل و مشکلات این حوزه را با شهردار سنندج در میان گذاشتند.

کد مطلب 3662837

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