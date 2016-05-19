مشکلات زیرساختی ستاداقامه نمازشهرداری تا قبل از ماه رمضان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری شامگاه چهارشنبه در اولین جلسه ستاد اقامه نماز شهرداری و سازمان های تابعه در جمع ائمه نماز جماعت شاغل در شهرداری گفت: ماموستایان و ائمه جماعت شاغل در ادارات و سازمان ها در سالم سازی محیط کار و تقویت معرفتی و ارتقای روحیه خدمت بهتر به ارباب رجوع و صرفه جویی هزینه ها و جلوگیری از پرت بیت المال نقش بسیار تعیین کننده ای دارند.

وی عنوان کرد: ائمه جماعت شاغل در ادارات و سازمان ها به عنوان مشاوران فرهنگی و دینی مدیران در رشد و توسعه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ادارات، بویژه حوزه اخلاق در تحقق برنامه های مدیریتی و نیروی انسانی بسیار موثر هستند.

وی برگزاری کلاس های احکام، اخلاق ودوره های آموزش بصیرتی، کلاسهای امر به معروف و نهی از منکر و فراهم کردن شرایط پاسخگویی به مسایل شرعی را برای پرسنل شهرداری و اماکن عمومی مانند پارک ها و ترمینال ها را از سوی روحانیون شاغل در شهرداری بسیار ضروری خواند و بر آن تاکید کرد.

شهردار سنندج بعد از شنیدن مسایل و مشکلات حوزه ستاد اقامه نماز از سوی معاونت فرهنگی شهرداری و روحانیون حاضر در جلسه گفت:تمامی مشکلات زیر ساختی و اجرایی ستاد اقامه نماز باید تا قبل از ماه مبارک رمضان از سوی حوزه فرهنگی مشخص و با همت مدیران زیر مجموعه شهرداری رفع شود.

فخری بر تجهیز و تعمیر تمامی وضوخانه های موجود در شهرداری و سازمان های تابعه بر اساس نیاز نمازگذاران پیروان فقه امام شافعی (رض) مانند وضوخانه های مساجد سطح شهر سنندج تاکید کرد و اظهارداشت:وجود برخی کمبودهای نمازخانه های شهرداری شامل فرش، سجاده، قفسه کتاب و غیره مایه ی شرمنده گی است و باید تا قبل از آغاز ماه مبارک این کمبودها به صورت کامل و جامع رفع شود.

وی با اشاره به تعیین زمان مشخص و قانونی برای شرکت در نماز جماعت ادارات گفت: همه مدیران شهرداری موظف به حضور در صف نماز هستند و نباید به بهانه ی مشغله کاری مانع حضور دیگر همکاران شوند.

وی به پرداخت به موقع حق القدم روحانیون تاکید کرد و افزود: قبل پرداخت حقوق مدیران و پرسنل هر ماه باید حق القدم تعیین شده بدون بروکراسی اداری و ایجاد مزاحمت برای روحانیون پرداخت شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری سنندج هم در این جلسه روحانیون را سفیران فرهنگی شهرداری در عرصه های درون سازمانی و برون سازمانی خواند و ضمن ارایه مسایل و مشکلات ستاد اقامه نماز شهرداری از لحاظ زیر ساختی و اجرایی خواستار رفع آن شد.

اسعد فرهادی برگزاری کلاس های قرآنی و بصیرتی و ارایه خطبه های دینی و پاسخگویی به مسایل شرعی و برقراری ارتباطات چهره به چهره روحانیون و فعالان دینی را با پرسنل شهرداری تاثیرگذار ترین اقدامات فرهنگی ذکر کرد و افزود: توجه به این موضوع یکی از اولویت های معاونت فرهنگی شهرداری سنندج است.

وی بر راه اندازی نماز خانه های روباز در سطح پارک های شهر و احداث یک باب مسجد از سوی خیرین با اهدای زمین شهرداری و اخذ مجوز اوقاف در ترمینال بزرگ سنندج تاکید کرد.

به گفته ی در حال حاضر در ساختمان های اداری شهرداری مرکزی، مناطق، بهارستان، سازمان های تابعه و ترمینال های زیرمجموعه نماز جماعت برگزارمی شود که ۱۷ مورد ائمه جماعت معرفی شده از سوی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور دارای قرار داد با شهرداری بوده و زحمات پیش نماز دو ساختمان دیگر را روحانیون مستخدم در خود شهرداری انجام می دهند.

گفتنی است،در این دیدار دو ساعته روحانیون شاغل در شهرداری و اعضای ستاد اقامه نماز شهرداری مسایل و مشکلات این حوزه را با شهردار سنندج در میان گذاشتند.