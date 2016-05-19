  1. استانها
  2. قم
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۴۶

در همایش اساتید تفسیر حوزه مطرح شد؛

استدلال قرآنی حجت‌الاسلام قرائتی درباره عمر امام زمان(عج)

استدلال قرآنی حجت‌الاسلام قرائتی درباره عمر امام زمان(عج)

قم - رئیس ستاد اقامه نماز درباره عمر امام زمان(عج) یک استدلال قرآنی بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی شامگاه چهارشنبه در سیزدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن حوزه علمیه قم که در دارالقرآن الکریم علامه طباطبایی برگزار شد با اشاره به آیه ۲۵۹ سوره بقره اظهار کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید طعامی که چند روزه فاسد می‌شود را ۱۰۰ سال سالم نگه داشته است.

این استاد حوزه علمیه تاکید کرد: غذایی که یک هفته نگذشته، فاسد می‌شود ۵ هزار و ۲۰۰ برابر عمر طبیعی‌اش سالم مانده است. این استدلال قرآنی برای عمر امام زمان(عج) هم بکار برده می‌شود.

به گفته حجت‌الاسلام قرائتی، امام زمان(عج) ۱۴ برابر عمر طبیعی یک انسان عمر کرده و ممکن است سالیان سال در پرده غیبت باشند.

وی گفت: وقتی این استدلال قرآنی را مطرح کردم برای مقام معظم رهبری جالب بود.

کد مطلب 3662855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها