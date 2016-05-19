به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن قرائتی شامگاه چهارشنبه در سیزدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن حوزه علمیه قم که در دارالقرآن الکریم علامه طباطبایی برگزار شد با اشاره به آیه ۲۵۹ سوره بقره اظهار کرد: خداوند در این آیه میفرماید طعامی که چند روزه فاسد میشود را ۱۰۰ سال سالم نگه داشته است.
این استاد حوزه علمیه تاکید کرد: غذایی که یک هفته نگذشته، فاسد میشود ۵ هزار و ۲۰۰ برابر عمر طبیعیاش سالم مانده است. این استدلال قرآنی برای عمر امام زمان(عج) هم بکار برده میشود.
به گفته حجتالاسلام قرائتی، امام زمان(عج) ۱۴ برابر عمر طبیعی یک انسان عمر کرده و ممکن است سالیان سال در پرده غیبت باشند.
وی گفت: وقتی این استدلال قرآنی را مطرح کردم برای مقام معظم رهبری جالب بود.
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