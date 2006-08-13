به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل روزنامه نزاويسيمايا گازيتا، "غلامرضا انصاري " در اين گفت و گو در رابطه با ارتباط بحران كنوني در خاورميانه با مسائل مربوط به برنامه هسته اي ايران و اينكه آيا آنها رابطه مستقيمي با هم دارند، گفت: به نظر من، ارتباط مستقيمي وجود ندارد.

وي تاكيد كرد: سياست هسته اي ايران سياستي كاملا آزاد، مستقل و آشكار است.

انصاري همچنين افزود: با اين وجود نمي توان رد كرد كه در ميان اهدافي كه اسرائيل پيش روي خود گذاشته بود تاثير گذاري بر برنامه هسته اي ايران نيز وجود داشته است. شكي نيست كه اسرائيلي ها طرح حمله به لبنان را از قبل آماده ساخته بودند و در جستجوي بهانه اي مناسب بودند؛ ممكن است اسرائيل براي حمله، عمداً زماني را برگزيد تا بر رويداد هاي پيرامون پرونده هسته اي ايران تاثير بگذارد، اما واضح است كه صهيونيست ها به هيچ يك از اهداف خود نرسيدند.

هدف آخرين قطعنامه شوراي امنيت سازمان آن است تا ايران را از گسترش صلح آميز فناوري هسته اي محروم سازد، از اين رو اين قطعنامه فاقد هر گونه اساس حقوقي است

وي درباره قطعنامه تصويب شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل درباره موضوع هسته اي ايران و اقدامات احتمالي تهران پس از پايان مهلت براي كنار گذاشتن غني سازي گفت: ايران عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده عدم گسترش سلاح هسته اي است ، اين عضويت تصوري دقيق، هم از و ظايف و هم حقوق كشور ها بدست مي دهد.

برخي كشورها مي كوشند تا مسائل مربوط به برنامه هسته اي ايران را به خارج چارچوب آژانس و ان پي تي كشانده و آن را به ديگر سازمان هايي كه در اين زمينه تخصصي ندارند بفرستند و هدف آخرين قطعنامه شوراي امنيت سازمان آن است تا ايران را از گسترش صلح آميز فناوري هسته اي محروم سازد، از اين رو اين قطعنامه فاقد هر گونه اساس حقوقي است.

به گزارش مهر، قطعنامه اخير شوراي امنيت كه چندي پيش تصويب رسيد، از ايران مي خواهد تا ظرف يك ماه به غني سازي اورانيوم خاتمه دهد.

اين ديپلمات ايراني افزود: صحبت بر سر تحميل اراده سياسي آمريكا به تهران است. متاسفانه درحال حاضر سازمان هاي بين المللي به ابزار سياسي در دستان قدرت هاي جهاني تبديل شده اند. با اين وجود بايد تاكيد نمود كه گسترش انرژي صلح آميز هسته اي و ديگر فناوري هاي صلح آميز هسته اي حق لاينفك ايران است و ما كار خود را در چارچوب مقررات وضع شده از سوي آژانس و ان پي تي ادامه خواهيم داد.