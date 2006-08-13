به گزارش خبرنگار"مهر"، مهدوي كيا و نكونام بطورهمزمان از طريق فرانكفورت راهي تهران خواهند شد تا از فردا در تمرينات آماده سازي تيم ملي شركت كنند .
بر اساس اين گزارش طبق آخرين اخباررسيده از بازيكنان لژيونرتيم ملي به احتمال فراوان وحيد هاشميان نيزبه تهران نخواهد آمد و در ديدار با سوريه غايب خواهد بود . گفته مي شود بروز برخي اختلافات بين هاشميان ومسئولان فدراسيون فوتبال علت حاضر نشدن وي در اردوي تيم ملي است .
علي كريمي هافبك تيم بايرن مونيخ نيز به دليل مصدوميت به تهران نخواهد آمد و غايب بزرگ تيم ملي مقابل سوريه خواهد بود .
براي حضور در اردوي تيم ملي؛
مهدوي كيا و نكونام بامداد فردا وارد تهران مي شوند / هاشميان و كريمي نمي آيند
مهدي مهدوي كيا و جواد نكونام دو ملي پوش ايراني تيم هاي هامبورگ و اوساسونا بامداد فردا وارد تهران خواهند شد .
به گزارش خبرنگار"مهر"، مهدوي كيا و نكونام بطورهمزمان از طريق فرانكفورت راهي تهران خواهند شد تا از فردا در تمرينات آماده سازي تيم ملي شركت كنند .
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