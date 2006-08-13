مهدوي كيا و نكونام بامداد فردا وارد تهران مي شوند / هاشميان و كريمي نمي آيند

به گزارش خبرنگار"مهر"، مهدوي كيا و نكونام بطورهمزمان از طريق فرانكفورت راهي تهران خواهند شد تا از فردا در تمرينات آماده سازي تيم ملي شركت كنند .



بر اساس اين گزارش طبق آخرين اخباررسيده از بازيكنان لژيونرتيم ملي به احتمال فراوان وحيد هاشميان نيزبه تهران نخواهد آمد و در ديدار با سوريه غايب خواهد بود . گفته مي شود بروز برخي اختلافات بين هاشميان ومسئولان فدراسيون فوتبال علت حاضر نشدن وي در اردوي تيم ملي است .



علي كريمي هافبك تيم بايرن مونيخ نيز به دليل مصدوميت به تهران نخواهد آمد و غايب بزرگ تيم ملي مقابل سوريه خواهد بود .