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۲۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۵۰

براي حضور در اردوي تيم ملي؛

مهدوي كيا و نكونام بامداد فردا وارد تهران مي شوند / هاشميان و كريمي نمي آيند

مهدوي كيا و نكونام بامداد فردا وارد تهران مي شوند / هاشميان و كريمي نمي آيند

مهدي مهدوي كيا و جواد نكونام دو ملي پوش ايراني تيم هاي هامبورگ و اوساسونا بامداد فردا وارد تهران خواهند شد .

به گزارش خبرنگار"مهر"، مهدوي كيا و نكونام بطورهمزمان از طريق فرانكفورت راهي تهران خواهند شد تا از فردا در تمرينات آماده سازي تيم ملي شركت كنند .

بر اساس اين گزارش طبق آخرين اخباررسيده از بازيكنان لژيونرتيم ملي به احتمال فراوان وحيد هاشميان نيزبه تهران نخواهد آمد و در ديدار با سوريه غايب خواهد بود . گفته مي شود بروز برخي اختلافات بين هاشميان ومسئولان فدراسيون فوتبال علت حاضر نشدن وي در اردوي تيم ملي است .

علي كريمي هافبك تيم بايرن مونيخ نيز به دليل مصدوميت به تهران نخواهد آمد و غايب بزرگ تيم ملي مقابل سوريه خواهد بود .

کد مطلب 366310

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