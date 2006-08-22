كميته پيگيري علوم نوين در دانشگاه علوم پزشكي شيراز تشكيل شد

دكتر "محمد هادي ايمانيه" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: كميته پيگيري علوم نوين طي جلسات متعدد نحوه پذيرش، ميزان پذيرش دانشجو و ايجاد رشته هاي مرتبط با اين موضوعات را مورد بررسي قرار مي دهد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز يادآور شد: دانشگاه علوم پزشكي شيراز در برخي رشته ها مانند تخصص كبد و گوارش در كشور منحصر به فرد عمل مي كند و پيوند كبد يكي از فعاليت هاي مهم اين دانشگاه است.

وي اضافه كرد: دانشگاه در زمينه انواع درمان هاي كبد نيز فعاليت دارد و در همين راستا در سال جاري مقدمات قرارداد همكاري با پژوهشكده رويان فراهم شده است و به زودي اين قرارداد به امضا مي رسد تا در زمينه درمان نارسايي كبد به وسيله سلول هاي بنيادي فعاليت هايي در شيراز آغاز شود.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشكي شيراز داراي 9 دانشكده و 5 هزار و 500 دانشجو و 600 عضو هيئت علمي است.