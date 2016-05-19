به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در مراسم سی و چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور جمع کثیری از مدیران، مسؤولان و چهره‌های علمی و دانشگاهی کشور در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد، به بازدید نسبتاً طولانی خود از جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز روز شیرینی بود، چرا که در طول بازدید خود از نزدیک با آخرین دستاوردهای جالب و علمی دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه آشنا شدم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اظهار خرسندی از آخرین تولیدات علمی و تحقیقاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور، گفت: این دانشگاه وارد مرحله کاملاً جدیدی شده است و رسالت اصلی دانشگاه با تحقیقات و پژوهش انجام می‌شود.

هاشمی رفسنجانی، نیاز افراد جامعه به علم و دانش و توسعه کشور را هدف اصلی و عمده تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی توصیف کرد و افزود: اگر بخواهیم شأن اسلام و مکتب اهل بیت (ع) را مراعات کنیم، باید به توسعه علم و دانش بپردازیم، چرا که اولین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم(ص) نیز تأکید بر خواندن، نوشتن و قلم دارد.

وی، با ابراز تأسف از اینکه در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به 60 درصد مردم بی‌سواد بودند، گفت: در آن سال‌ها که دانشگاه‌ها تعطیل شدند، در شورای عالی انقلاب فرهنگی ستادی ایجاد کرده بودیم که برای رفع نیاز به تحصیل مردم به خصوص قشر جوانان چاره‌اندیشی کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به شرایط بحرانی کشور در دهه ی 60 به خاطر جنگ تحمیلی و عدم توانایی پاسخگویی دولت به نیاز و میل جوانان به ادامه تحصیل، اظهار داشت: در آن ستاد به این نتیجه رسیدیم که دولت به این زودی نمی‌تواند مشکل را حل کند و ما باید به اقیانوس مردم متصل شویم و از خود آنان برای رفع این مشکل کمک بگیریم.

رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به کارشکنی‌ها، حسادت‌ها و مزاحمت‌های عده‌ای تندرو اشاره و تصریح کرد: از همان ابتدا برخی بودند که مشکلاتی را بر سر راه دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد کرده و می‌کنند. ما نیز برای تأسیس این دانشگاه سراغ امام راحل رفتیم که صحبت ما یک ربع بیشتر طول نکشید. امام(ره) بسیار باهوش بودند و با صورتی بشاش و چشمانی که برق خوشحالی داشت و شگفت زده شده بودند، گفتند کار خوبی است و هدیه‌ای هم تقدیم کردند.

هاشمی رفسنجانی، با اظهار تأسف از ادامه مزاحمت‌ها برای دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: اخیراً جمعی در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای تصویب کرده‌اند، که دست دانشگاه را به کلی ببندند و این مانند بمب برای دانشگاه بود. این در حالی است که از ابتدای کار، مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در اداره دانشگاه به ما اختیار کامل می‌داد.

وی افزود: متأسفانه مخالفین دانشگاه آزاد اسلامی به گونه‌ای عمل می‌کنند که مصداق این مثل معروف است که اگر با دو نفر مخالفند حاضرند شهری را به خاطر آن دو نفر ویران کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره مجدد به بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: اختراعات، اکتشافات و دستاوردهای قابل توجه و مهم این نمایشگاه که حاصل تلاش دانشجویان، محققان و پژوهشگران این دانشگاه است، انسان را به آینده امیدوار می‌کند.

وی با بیان اینکه براساس سند چشم‌انداز 20 ساله، توسعه کشور باید دانش محور باشد، گفت: یکی از راه‌های تحقق این امر ارتباط دانشگاه و صنعت با یکدیگر است و این مسأله مورد خواست و تأکید مقام معظم رهبری نیز است.

هاشمی رفسنجانی، تجاری سازی تولیدات و دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی را مورد تأکید قرار داد و افزود: این دانشگاه از طریق توسعه شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری باید تولیدات محققان خود را در اختیار صنعت‌ قرار دهد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سامانه اکسپو برای فروش محصولات علمی ـ پژوهشی و سامانه ساها برای تعامل با شبکه‌های آزمایشگاهی اشاره کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی میدان وسیعی را برای تحقیق و پژوهش و رشد و پیشرفت کشور فراهم کرده است و می‌تواند با کمک مردم در دنیا تأثیرگذار باشد.

رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هیچ‌کس در دانشگاه آزاد اسلامی مالکیت و یا سهمی ندارد و زمانی که می‌خواستیم این دانشگاه را وقف کنیم برای عدم دست‌درازی برخی به این دانشگاه بود. همانطور که مسجد برای کسی نیست و متعلق به عموم مردم است، دانشگاه آزاد اسلامی نیز برای مردم است.

وی، نیت خیر و تکیه به مردم را اساس کار در دانشگاه آزاد اسلامی دانست و افزود: کار در اینجا به خاطر خدا، خدمت به اسلام و مکتب اهل بیت(ع) و در جهت رشد و پیشرفت علمی و فرهنگی کشور است.

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه کسی از دانشگاه آزاد اسلامی استفاده شخصی نمی‌کند، خطاب به تندروها و مخالفین بی‌منطق که همواره در کمین هستند، گفت: بیایید و از نزدیک با دستاوردهای ارزشمند این دانشگاه آشنا شوید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: صداوسیما اشکالات جزیی دانشگاه آزاد اسلامی را در بوق و کرنا می‌کند، اما انعکاس موفقیت‌ها و دستاوردهای این دانشگاه جزء خطوط قرمز آنان است که امیدوارم با مدیریت رئیس جدید، این روند تغییر یابد.

هاشمی رفسنجانی در پایان سخنان خویش با قدردانی از زحمات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و همه افرادی که برای دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می‌کنند، گفت: اگر روحیه‌ی اخلاص و عمل چند برابر شود، این دانشگاه موفق‌تر می‌شود.