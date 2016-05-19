به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی ، که برای سخنرانی در نشست مرکز مطالعات بین‌المللی سیاست عمومی ژاپن به توکیو سفر کرده است، در اولین روز سفر خود به ژاپن با اعضاء گروه دوستی پارلمانی حزب لیبرال دموکرات ژاپن دیدار و گفت‌وگو کرد.

ریاست این گروه را «ماساهیکو کومورا» معاون حزبی نخست وزیر ژاپن و وزیر خارجه اسبق آن کشور بر عهده دارد.

در این دیدار که روز پنج شنبه در محل دفتر مرکزی پارلمان ژاپن صورت گرفت، کومورا ضمن خوشامدگویی به معاون امور حقوقی و بین المللی وزات امور خارجه به نقش فعال و موثر وی در به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و از حصول توافق هسته‌ای با کشورهای 1+5 ابراز خرسندی کرد.

عراقچی نیز در پاسخ، از دیدار مجدد اعضاء پارلمان ژاپن و ملاقات آقای کومورا ابراز مسرت کرد و گفت: در دورانی که در توکیو سفیر بودم، ملاقات های بسیاری با اعضاء پارلمان و به ویژه شخص آقای کومورا داشتم. ایشان به عنوان یک سیاستمدار با تجربه، شناخت خوبی از منطقه دارند. خرسندم که هم اکنون که در اینجا حضور دارم شاهد اجرائی شدن توافق هسته ای هستیم .

وی افزود: معتقدم الگوی مذاکرات و رویکرد برد -برد که در حل مساله هسته ای ایران دنبال شد می تواند در سایر مسائل منطقه همچون سوریه، یمن و عراق بکارگرفته شود.

وی با اشاره با روابط خوب و تاریخی ایران و ژاپن گفت: در حال حاضر ظرفیت های بسیار زیادی برای توسعه روابط بین دو کشور وجود دارد که بحث انرژی ، حمل و نقل، مسائل زیست محیطی و .. از جمله مهترین آنها است.

عراقچی تاکید کرد: در حال حاضر تحریم ها علیه ایران برداشته شده اند و اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شده است که نویدبخش جایگاه جدید ایران در جامعه بین الملل و اقتصاد جهانی است.

وی با اشاره به اینکه در طول چهار ماه گذشته 6 رئیس کشور به ایران سفر داشته‌اند ،گفت: موضوع سفرهای بدون وقفه مقامات کشورهای اروپائی و هیات‌های مختلف تجاری به ایران و امضاء توافقنامه های متعدد همکاری، نشان از تغییر مثبت جایگاه ایران در منطقه دارد.

وی با اشاره به سفر مقامات ژاپنی به ایران از جمله سفر «کیشیدا» وزیر امورخارجه ژاپن، آقای یاماگیوا و هیات های مختلف تجاری ژاپن؛ ابراز امیدواری کرد روابط بین دو کشور در پی سفر آتی نخست وزیر ژاپن به تهران بیش از پیش توسعه یابد.

در این نشست یک‌ساعته، اعضاء گروه دوستی سوالاتی را در باره مسائل منطقه، روابط ایران با دیگر کشورها و برنامه های دفاعی - امنیتی ایران مطرح کردند که معاون امورحقوقی و بین الملل وزارت خارجه به پرسش های مطرح شده پاسخ گفت.

در پایان این دیدار کومورا ضمن تشکر از سخنان دکتر عراقچی و توضیحات ایشان در مورد روابط بین دو کشور گفت: از اینکه ایران در مسیر درست رشد و پیشرفت قرار دارد، بسیار خرسند است و امیدوار است روز به روز شاهد توسعه هرچه بیشتر روابط بین دو کشور باشد.