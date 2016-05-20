به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو عصر پنجشنبه در آیین تکریم چهره‌های قرآنی استان همدان بابیان اینکه سازمان دارالقرآن سه مأموریت مهم دارد، اظهار داشت: توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی قرآن در کشور از اصلی ترین برنامه ها است.

رئیس دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی با تاکی بر لزوم اشاعه فرهنگ دینی و قرآنی در سطح کشور، گفت: توجه به مفاهیم قرآنی نیاز امروز جامعه ایرانی است.

وی با عنوان اینکه استان همدان در پرورش نیروهای قرآنی ازجمله قاریان، حافظان و معلمان ظرفیت بالایی دارد، عنوان کرد: این استان هنوز به جایگاهی که درشان آن است دست پیدا نکرده و اگر تلاش کنیم چهره‌های قرآنی جهانی در سطح این استان خواهیم داشت.

وی با اشاره به لزوم پیاده سازی مفاهیم قرآنی در زندگی امروزی، اظهار داشت: امروز زمانی است که باید بیش از هر برهه دیگر، فرهنگ معارف دینی و قرآنی را در زندگی اجرا کنیم و در سایه منویات مقام معظم رهبری پیرامون سال اقتصاد مقاومتی، اقدام را به حوزه های قرآنی سوق دهیم.

وی با اشاره به اینکه دومین نکته موردنظر توجه به اصول و نسخه‌های قرآنی است و باید فکر مردم قرآنی شود، گفت: موفقیت قرآنی زمانی حاصل می شود که ترکیبی از فعالیت ها و مسئولیت های منظم از سه حوزه دولت، مردم و نظام اسلامی یک هدف را دنبال کرده و زمینه توسعه فعالیت های قرآنی و حمایت از فعالان قرآنی را در دستور کار قرار دهند.

قره شیخ لو در پایان گفت: اصلی‌ترین وظیفه جامعه قرآنی این است که با رفتار مردم را به سمت قرآنی شدن سوق دهند زیرا باید فکرها را قرآنی کرد.