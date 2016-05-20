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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۳۲

رئیس دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد:

لزوم پیاده‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی امروزی

لزوم پیاده‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی امروزی

همدان - رئیس دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی بر لزوم پیاده سازی مفاهیم قرآنی در زندگی امروزی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو عصر پنجشنبه در آیین تکریم چهره‌های قرآنی استان همدان بابیان اینکه سازمان دارالقرآن سه مأموریت مهم دارد، اظهار داشت: توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی قرآن در کشور از اصلی ترین برنامه ها است.

رئیس دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی با تاکی بر لزوم اشاعه فرهنگ دینی و قرآنی در سطح کشور، گفت: توجه به مفاهیم قرآنی نیاز امروز جامعه ایرانی است.

وی با عنوان اینکه استان همدان در پرورش نیروهای قرآنی ازجمله قاریان، حافظان و معلمان ظرفیت بالایی دارد، عنوان کرد: این استان هنوز به جایگاهی که درشان آن است دست پیدا نکرده و اگر تلاش کنیم چهره‌های قرآنی جهانی در سطح این استان خواهیم داشت.

وی با اشاره به لزوم پیاده سازی مفاهیم قرآنی در زندگی امروزی، اظهار داشت: امروز زمانی است که باید بیش از هر برهه دیگر، فرهنگ معارف دینی و قرآنی را در زندگی اجرا کنیم و در سایه منویات مقام معظم رهبری پیرامون سال اقتصاد مقاومتی، اقدام را به حوزه های قرآنی سوق دهیم.

وی با اشاره به اینکه دومین نکته موردنظر توجه به اصول و نسخه‌های قرآنی است و باید فکر مردم قرآنی شود، گفت: موفقیت قرآنی زمانی حاصل می شود که ترکیبی از فعالیت ها و مسئولیت های منظم از سه حوزه دولت، مردم و نظام اسلامی یک هدف را دنبال کرده و زمینه توسعه فعالیت های قرآنی و حمایت از فعالان قرآنی را در دستور کار قرار دهند.

قره شیخ لو در پایان گفت: اصلی‌ترین وظیفه جامعه قرآنی این است که با رفتار مردم را به سمت قرآنی شدن سوق دهند زیرا باید فکرها را قرآنی کرد.

کد مطلب 3663379

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