به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی که به توکیو سفر کرده است، با حضور در جمع خبرنگاران ژاپنی در باشگاه ملی رسانههای این کشور (JNPC) به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در سخنان ابتداییاش با اشاره به حضور قبلی خود در این باشگاه در هشت سال قبل گفت: من همان زمان در جمع شما گفتم که بحران هستهای دیر یا زود پایان خواهد یافت و الان خوشحالم که میبینم چهار ماه پس از اجرایی شدن برجام، ایران و ژاپن در حال توسعه ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی در روابط دوجانبه هستند و در این جهت، آقای آبه نخست وزیر ژاپن قصد دارند به زودی به ایران سفر کنند.
عراقچی با تشریح روند مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ برای خبرنگاران حاضر در نشست، اظهار کرد: این مذاکرات به دو دلیل موفق شد؛ اول اینکه طرفهای مقابل ما بخصوص آمریکا، بهجای زبان تهدید، با زبان احترام با ملت ایران سخن گفتند و دوم اینکه هر دو طرف رویکرد خود را بر رویکرد برد - برد قرار دادند.
وی افزود: از نگاه ما استفاده از رویکرد برد - برد یک الگوست که در سایر مسائل جهانی هم میتواند پیش برود. روابط ایران و ژاپن هم میتواند مبتنی بر این رویکرد توسعه یابد و زمینههای زیادی وجود دارد که میتواند موجب انتفاع هر دو کشور شود. یکی از مهمترینِ این ظرفیتها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران است. ما نمیخواهیم ژاپن فقط خریدار نفت از ایران باشد؛ ما میخواهیم شاهد سرمایهگذاری ژاپن در این صنایع باشیم تا موجب بهرهمندی هر دو کشور باشد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان صنایع خودروسازی و حوزه حمل و نقل و همکاری در ساخت نیروگاههای اتمی را از جمله زمینههای دیگر توسعه همکاری اقتصادی دو کشور ایران و ژاپن عنوان کرد.
عراقچی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره ادعای آمریکاییها برای ساخت سپر موشکی در اروپا به دلیل تهدیدات موشکی ایران، گفت: فکر میکنم همه میدانند این پایگاهها بخاطر موشکهای ایران نیست و آنها اهداف دیگری را دنبال میکنند. موشکهای ما کاملا جنبه دفاعی دارد و معتقدیم در هرگونه احتمال تهاجم علیه ایران، نقش بازدارندگی دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره قطع روابط ایران از سوی عربستان، اظهار کرد: ما عربستان را یکی از کشورهای مهم جهان اسلام میدانیم. من فکر میکنم اقدام عربستان برای قطع روابط با ایران ناشی از یک اشتباه محاسباتی بود. سیاست ما ثبات و صلح در منطقه است و در این راستا آمادگی داریم مسائلمان با کشورهای منطقه از جمله عربستان را از طریق گفتوگو حل کنیم.
رئیس ستاد اجرایی برجام در وزارت امور خارجه، در پاسخ درباره نحوه رفع موانع همکاری مالی پس از برجام گفت: تحریمهای اروپا، آمریکا و شورای امنیت طی توافقی که در برجام صورت گرفته بود برداشته شده است. هم اروپا و هم آمریکا راهنمای لغو تحریمها را بصورت دستورالعمل در سایت اتحادیه اروپا یا وزارت خزانهداری قرار دادهاند و همه شرکتها میتوانند به آن رجوع کنند. اما درباره اینکه در صحنه عمل همکاریهای اقتصادی شروع شده یا نه، باید گفت ما به زمان بیشتری نیاز داریم. خیلی از شرکتها و بانکها هنوز در تصور دوران پیش از برجام هستند و تصوری از رفع تحریمها ندارند و قدری زمان نیاز دارند تا نسبت به شرایط پساتحریم مطمئن شوند.
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: من فکر میکنم به اندازه چهار ماهی که از اجرای برجام گذشته است، پیشرفت همکاری اقتصادی با ایران مناسب بوده ولی هنوز به زمان بیشتری نیاز داریم.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره موضع ایران در مورد اینکه اوباما اعلام کرده در بازدید از هیروشیما حاضر به عذرخواهی بابت قربانی شدن مردم در انفجار بمب اتمی نیست، گفت: ایران و ژاپن هر دو قربانی سلاحهای کشتار جمعی هستند. مردم ژاپن قربانی سلاح هستهای آمریکا و مردم ایران قربانی سلاحهای شیمیایی است که توسط شرکتهای اروپایی در اختیار صدام قرار گرفت. ما معتقدیم که کسانی که این جنایتها را علیه مردم ایران و ژاپن انجام دادند نه فقط از مردم این دو کشور بلکه باید از کل بشریت عذرخواهی کنند.
