معترضان رای رحمتی به فیفا رجوع کنند/ امنیت لازم برای رای نداریم!

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن زاده در خصوص مطالب مطرح شده در خصوص محرومیت سیدمهدی رحمتی گفت: وقتی ما یک رای را درباره بازیکنان بزرگ اعلام می کنیم مسایلی مطرح می شود ولی نکته تخصصی این است که اگر یک بازیکن را از بازی رسمی محرومی کنیم نخستین بازی رسمی بعدی وی محروم خواهد بود ولی گاهی اوقات یک بازیکن را نه از بازی رسمی بلکه مسابقاتی خاص محروم می کنیم که موضوع فرق می کند.

وی ادامه داد: سوال این است آیا کمیته انضباطی این اختیار را دارد که بازیکنان را از مسابقاتی خاص محروم کند یا زمان آن را تعیین کند؟ بر اساس ماده ۳۹ انضباطی فیفا این اختیار را دارد که بازیکن را از مسابقاتی خاص محروم کند. ما قبلا این کار را انجام دادیم و بازیکنی را محروم کردیم و آن بازیکن در رقابتهای استانی شرکت کرد و به ما هم اطلاع داد. این مسایل وجود دارد و بازیکن طعم محرومیت را می‌چشد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: نکته اساسی این است که رحمتی از مسابقات رسمی تشخیص نشده است بلکه ما آگاهانه رای دادیم که در لیگ برتر محروم شود و در شروع فصل آینده به میدان نرود. اگر حقوقدانی در این باره سوال دارد می تواند از فیفا درباره ماده ۳۹ پیگیری کند.

حسن زاده در خصوص مسایل انضباطی تیم ها گفت: بعنوان مثال بگویم تیم استقلال خوزستان از نظر انضباطی خوب بود ولی بازیکنان استقلال اهواز از هفته دوم به کمیته انضباطی می آمدند و درباره مدیریت و بدهی ها صحبت می کردند. یک مثال دیگر را بگویم که ما خیلی اوقات از برانکو راضی بودیم ولی وقتی علیه مسئولان انتقاد کرد درباره وی تصمیم گرفتیم. تقریبا از ۱۶ مربی شاغل در لیگ برتر تقریبا ۱۲ نفر را تذکر دادیم و چند نفر را نیز محروم کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که بزرگترین چالش شما در لیگ پانزدهم چه بوده است، یادآور شد: در طول این ۵ سال و ۲۱ روزی که در خدمت فوتبال کشور هستم بزرگترین چالش ما نا امنی از سوی برخی افراد است که در فوتبال ایجاد کرده اند. کمیته انضباطی، استیناف و اخلاق خروجی شان خوشایند نیست چون بهرحال تصمیمات آنها تنبیهی است و خروجی کار برای خیلی ها منفی است ولی این انتظار را داریم که مسئولان باشگاه‌ها و دانه درشت های فوتبال وقتی قانون درباره آنها اعمال شد حتی اگر ما اشتباهی کردیم با ادله صحبت کنند.

رئیس کمیته انضباطی ادامه داد: برخی دوستان رای ما را بر نمی تابند. دو قطب نتیجه گرایی و روند گرایی در فوتبال ایران بوجود آمده است. نکته جالب اینکه چالش اصلی ما در رای رحمتی آنها هستند که علیه رحمتی و استقلال هستند. این را هم بگویم که در پنج سال اخیر استقلال کامل را در رای داشته ایم ولی امنیت لازم را نداشتیم.

حسن زاده در خصوص انتقاد خود از مسئولان فدراسیون فوتبال گفت: اگر من بخواهم بزرگترین انتقاد را از مسئولان فدراسیون داشته باشم، باید بگویم ما توان اجرای احکام مالی فدراسیون را نداشته ایم. ما در این پنج سال حدود ۱۰ میلیارد تومان حکم را اجرا کرده ایم ولی بیش از این ارقام وجود دارد. اگر فدراسیون بتواند در این بخش کارایی داشته باشم در لیگ های دیگر هم تاثیر خواهد داشت.

وی درباره اینکه چرا تقدیرهای زیادی از بازیکنان و مربیان خوب صورت نمی گیرد، یادآور شد: در آیین نامه های قبلی خودم هم اصرار بر این را داشتم که کلمه تشویق را بگنجانیم. ماده انضباطی فیفا این موضوع را ندارد با این حال پیشنهادات خود را به تاج ارایه کنیم. یا در دیدار اخیر استقلال از همکاری بسیار خوب فرزاد مجیدی تشویق کردیم. شاید در آینده بتوانیم این وضعیت را بهبود بخشیم.