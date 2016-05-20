به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر برگزاری مجامع هماندیشی سازمانهای مردمنهاد معلولان در چهارمین نشست این مجمع که صبح امروز با حضور مدیران بیش از ۶۰ تشکل فعال معلولان از سراسر استانهای کشور برگزار شد اظهار کرد: تشکلهای معلولان باید با راهاندازی شبکهی ملی معلولان نقش اثربخشتری در امور خود داشته و حتی ناظر بر عملکرد بهزیستی باشند.
سیدمحمد موسوی همافزایی، وحدت و انتقال تجارب مدیریتی را اصلیترین راهکار گشایش امور معلولان کشور دانست و تصریح کرد: اگر تشکلها به دنبال بهبود وضعیت معلولان هستند باید دست به همافزایی بزنند چرا که سازمان بهزیستی در این زمینه موفق نبوده است.
موسوی یادآور شد: مدتهاست در انتظار تصویب قانون جامع هستیم اما تصویب قانون اینبار با بدترین شرایط اقتصادی کشور منطبق شده بود و مواد زیادی از قانون مزبور به دلیل دربرداشتن هزینه از ان حذف شده بودند که خوشبختانه با رد این قانون توسط شورای نگهبان فرصت بررسی دوباره بهدست آمده است.
این کارآفرین برتر اجتماعی کار اجتماعی نهادهای معلولان را به دور از سیاست دانست و خاطرنشان ساخت: تشکلهای معلولان اگرچه از سواد و آگاهی سیاسی برخوردار هستند اما در سیاست وارد نمیشوند.
این فعال حقوق معلولان کشور بیان کرد: تشکلها به دنبال ریاست و کرسیداری نیستند و به درجهای از آگاهی دست یافتهاند که تنها برای جامعهی هدف تلاش کنند.
وی مخالفت نمایندگان مجلس با کاندیداتوری نابینایان در انتخابات را مخالف با عزت و احترام معلولان دانست و اذعان داشت: این امر نشان میدهد که معلولان حامی چندانی ندارند اما ما در انتخابات مجلس آینده از همین مجمع نمایندگانی را به مجلس خواهیم فرستاد.
سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور نیز در این نشست با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه قانون جامع معلولان تصریح کرد: وقتی قرار است به قانون میانبر بدهند، حداقل باید در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس تعداد قابل توجهی از اعضای شورای نگهبان دعوت شده و توجیه شوندو سپس قانون به شورای نگهبان ارسال شود.
وی افزود: اصلاحیه قانون جامع، برخاسته از تلاشهای خود معلولان بود و حتی مسئولان را ما معلولان با فشار مجبور به پیگیری قانون جامع میکردیم.
معینی عدم کارایی اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد قانون جامع معلولان و همچنین اشکال به مواد گنجانده شده در لایحه قانون را دو ایراد گرفته شده از سوی شورای نگهبان به قانون جامع دانست.
