به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ نمایشنامه به عنوان کاندیداهای مسابقه نمایشنامه نویسی نوزدهمین جشنواره مقاومت-فتح خرمشهر معرفی شدند. هیات داوران مسابقه نمایشنامه نویسی نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر متشکل از محمدرضا الوند، مرتضی سخاوت و کامران شهلایی شش نویسنده را به عنوان کاندیدا معرفی کردند.

نمایشنامه «پناهنده» نوشته علی میرزا عمادی

نمایشنامه «با زخمی برشانه هایش» نوشته مجید کاظم‌زاده مژدهی

نمایشنامه «شیپور کوچک صلح» نوشته جواد جوشن‌لو

نمایشنامه «ماه بر شانه قباد» نوشته علی غلامی

نمایشنامه «نامه های شرجی» نوشته شهرام کرمی

نمایشنامه «ماضی بعید» نوشته مهدی آشوغ



گردهمایی دبیران رویدادهای مختلف تئاتری در نوزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر

دبیران جشنواره های تئاتر فجر، رضوی، کودک و نوجوان همدان، تئاتر شهر، سوره ماه آثار نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت –فتح خرمشهر را داوری می کنند.

نوزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت –فتح خرمشهر محفلی برای گردهم آمدن دبیران مهم ترین جشنواره های تئاتری سال جاری شده است. سعید اسدی دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، محمود عزیزی دبیر یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی و کوروش زارعی رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و دبیر جشنواره سوره ماه هیات داوران بخش مسابقه صحنه ای هستند.

در بخش تئاتر خیابانی نیز شهرام کرمی دبیر بیست و سومین دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان و پنجمین دوره جشنواره تئاتر شهر به همراه سیروس همتی و فاتح بادپروا آثار را داوری می کنند.

نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر از ۲۸ اردیبشهت ماه الی دوم خرداد ماه به دبیری حسین مسافرآستانه در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود.