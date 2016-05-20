به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصابر جعفری در مراسم اختتامیه دوازدهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت که پیش از ظهر جمعه در مدرسه امام کاظم(ع) برگزار شد به ارائه گزارشی از یکی از کمیسیون‌های تشکیل شده پرداخت و گفت: در این کمیسیون تعداد ۱۷ مقاله در طی این دو روز ارائه شد.

وی افزود: سر فصل‌های کلی این کمیسیون شامل تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در پیشگویی‌های بین ادیان در خصوص منجی، نام و لقب برخی از نشانه‌ها بوده است.

قائم مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) اظهار کرد: در مقالات، دستاوردهای منجی که همان گسترش عدالت و امنیت است مورد بحث قرار گرفت، همچنین در برخی از مقالات در خصوص تغییر اقلیم جهان در آستانه ظهور نیز مطالبی ارائه شده است.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که با سوء استفاده از پیشگویی‌های زمان ظهور به دنبال منافع شخصی و به انحراف کشاندن افراد بوده‌اند در حالی که زمان ظهور منجی و موعود هیچ وقتی تعیین نشده است و تنها خداوند از آن مطلع است.

حجت الاسلام جعفری گفت: برخی از ادیان معتقدند که با آمدن منجی جهان به آخر می‌رسد در حالی که مکتب تشیع معتقد است با آمدن منجی تازه کار آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نشانه‌هایی که به عنوان پیشگویی برای ظهور منجی بیان شده در حقیقت هشداری است برای مؤمنان، افزود: این برای این است که دنبال دشمنان حرکت نکنیم چرا که آنان به دنبال اهداف و منافع خود هستند تا آینده دلخواهشان را بسازند.