نرخ مصوب تردد در آزادراه تهران - چالوس ۱۵۰۰ تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر زندی در خطبه‌های نماز جمعه مرزن آباد افزود: ابتدا رقم هزار تومان برای عوارضی مرزن آباد و چالوس از طریق پیمانکار مطرح شد و درنهایت میزان حجم تردد موردبررسی قرار گرفت و از سوی دیگر چون سیستم برای ارزیابی میزان تردد برای خودرو وجود نداشته فعلاً به‌طور موقت ۱۵۰۰ تومان مصوب شد.

وی در بخشی دیگر با اشاره به بحث عوارضی مرزن آباد گفت: اگر با اعتبار دولتی پروژه اجرا می شد ۵۰ تا ۶۰ سال طول می‌کشید تا آزادراه به پایان برسد لذا سراغ بخش خصوصی رفتند تا این آزادراه به پایان برسد.

وی با اشاره به مشکلات اجتماعی جامعه به‌ویژه در چالوس گفت: اعداد و آمار نگران‌کننده است و به‌طور مثال دسترسی به مواد مخدر به پنج‌تا هفت دقیقه رسیده است و از هر چهار ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود.

فرماندار چالوس با اشاره به معضل شبکه‌های اجتماعی گفت: تکنولوژی جدید همانند تلگرام و شبکه‌های اجتماعی، خودش تبدیل به یک مانع جدی شده و نفوذ آن به‌سرعت در خانواده‌ها شکل‌گرفته است.