وحدت از اصول اولیه تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نماز جمعه ساری، وحدت را اصل اولیه اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: برابر دشمن باید دست‌به‌دست هم دهیم زیرا جامعه متفرق و گسسته به‌جایی نمی‌رسد.

وی مهدویت را تکمیل شریعت آسمانی از آدم تا خاتم برشمرد و گفت: انتظار ضروری‌ترین امر در عصر غیبت است و باید برای ظهور منجی عالم بشریت آماده‌ باشیم زیرا آینده جهان عدل، پاکی و صلح است و با ظهور منجی عالم بشریت وعده خداوند در روی زمین محقق می‌شود.

امام‌جمعه ساری، از سربازان گمنام امام زمان (عج) به‌عنوان چشم بینای نظام اسلامی یادکرد و گفت: سربازان گمنام امام زمان نمی‌گذارند این مملکت به دست دشمنان برسد.

وی با اشاره به فرارسیدن جشن‌های نیمه شعبان بر لزوم برپایی پرشور و مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولان در این جشن‌ها تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با گرامیداشت، سالروز آزادسازی خرمشهر یادآور شد: رزمندگان اسلام در عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس خرمشهر را آزاد کردند و دشمنان را به بیرون راندند و سوم خردادماه و آزادسازی خرمشهر سرآغاز فتوحات بزرگی در دوران دفاع مقدس بوده است.

امام‌جمعه ساری به ساخت پارک موزه دفاع مقدس در حاشیه رودخانه تجن اشاره و اضافه کرد: برای تسریع در تکمیل این پروژه باید مسئولان استانی و ملی حمایت کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی استان تعطیل و برخی در آستانه ورشکستگی هستند تصریح کرد: دولت برای حفظ و بقای تولید و اشتغال در استان باید برنامه‌ریزی و تلاش کند.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و تسلیت و تهنیت شهادت ۱۳ مدافع حرم استان در خان طومان سوریه یادآور شد: مازندران در راستای حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای نظام مقدس اسلامی نقش خود را به‌خوبی ادا کرده است.