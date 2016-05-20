  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

امام جمعه ساری:

وحدت از اصول اولیه تحقق اقتصاد مقاومتی است

وحدت از اصول اولیه تحقق اقتصاد مقاومتی است

ساری- امام‌جمعه ساری یکی از اصول اولیه تحقق اقتصاد مقاومتی را وحدت بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نماز جمعه ساری، وحدت را اصل اولیه اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: برابر دشمن باید دست‌به‌دست هم دهیم زیرا جامعه متفرق و گسسته به‌جایی نمی‌رسد.

وی مهدویت را تکمیل شریعت آسمانی از آدم تا خاتم برشمرد و گفت: انتظار ضروری‌ترین امر در عصر غیبت است و باید برای ظهور منجی عالم بشریت آماده‌ باشیم زیرا آینده جهان عدل، پاکی و صلح است و با ظهور منجی عالم بشریت وعده خداوند در روی زمین محقق می‌شود.

امام‌جمعه ساری، از سربازان گمنام امام زمان (عج) به‌عنوان چشم بینای نظام اسلامی یادکرد و گفت: سربازان گمنام امام زمان نمی‌گذارند این مملکت به دست دشمنان برسد.

وی با اشاره به فرارسیدن جشن‌های نیمه شعبان بر لزوم برپایی پرشور و مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولان در این جشن‌ها تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با گرامیداشت، سالروز آزادسازی خرمشهر یادآور شد: رزمندگان اسلام در عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس خرمشهر را آزاد کردند و دشمنان را به بیرون راندند و  سوم خردادماه و آزادسازی خرمشهر سرآغاز فتوحات بزرگی در دوران دفاع مقدس بوده است.

امام‌جمعه ساری به ساخت پارک موزه دفاع مقدس در حاشیه رودخانه تجن اشاره و اضافه کرد: برای تسریع در تکمیل این پروژه باید مسئولان استانی و ملی حمایت کنند.

 نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی استان تعطیل و برخی در آستانه ورشکستگی هستند تصریح کرد: دولت برای حفظ و بقای تولید و اشتغال در استان باید برنامه‌ریزی و تلاش کند.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و تسلیت و تهنیت شهادت ۱۳ مدافع حرم استان در خان طومان سوریه یادآور شد: مازندران در راستای حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای نظام مقدس اسلامی نقش خود را به‌خوبی ادا کرده است.

کد مطلب 3663647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها