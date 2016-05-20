آمریکا هدفی جز تضعیف مسلمانان و تثبیت رژیم صهیونیستی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه نهاوند ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و اعیاد شعبانیه خصوصاً ولادت باسعادت حضرت مهدی(عج) و توصیه به تقوا، گفت: امام زمان(عج) در نامه‌ای به شیخ مفید می‌فرمایند که از خدا بترسید و ما را یاری کنید تا بتوانیم در فتنه‌های آخرالزمان شما را نجات دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز دوست و دشمن به این حقیقت رسیده‌اند که اگر ایران اسلامی به دفاع از سوریه و عراق و کشورهای درگیر با مصیبت شوم داعش نمی‌پرداخت قطعاً داعش و دشمنان امروز در جای‌جای ایران اسلامی جولان می‌دادند، گفت: اگر به دفاع از سوریه و حریم اهل‌بیت (ع) نمی‌رفتیم درگیری‌های آنجا امروز در کرمانشاه و همدان بود.

وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس امروز ما مبارزه با داعش و دشمنان اسلام و مسلمین در سوریه و عراق است، اظهار کرد: حضور در جبهه‌های مقاومت در درجه اول برای دفع و سرکوب شر از ایران اسلامی است و در درجه دوم دفاع از مردم مظلوم جهان و این کشورهاست همچنان که درآیات و روایت به این امر اشاره‌شده است.

وی با بیان اینکه زمان شاه یهودیان عالم به جمع‌کردن کمک‌های مردمی برای ترویج و انتشار این غده سرطانی یعنی اسرائیل می‌پرداختند درحالی‌که امری باطل بود اما امروز برخی در کشور منتقد این حق و حقانیت هستند و می گویند چه لزومی دارد که در سوریه بجنگیم و خانواده‌های معظم شهدا و جانباز مدافع حرم را مورد عتاب و خطاب‌های ناجوانمردانه قرار می‌دهند، اظهار داشت: امام زمان (عج) در روایتی می‌فرمایند که در مسائل و مشکلات یا حوادث زمان به متخصصان جامع‌الشرایط مراجعه کنید.

امام‌جمعه نهاوند افزود: وظیفه ما اطاعت از مجتهدین جامع‌الشرایط و در رأس مقام معظم رهبری است که به‌عنوان نایب و جانشین امام زمان (عج) است.

وی با اشاره به رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، گفت: امام خمینی (ره) دربیانی می‌فرمایند که تکلیف منتظران حاکم کردن عدالت است.

وی ادامه داد: اگر واقعاً ما منتظر واقعی هستیم باید عدالت را در جامعه حاکم کنیم چراکه اگر بخواهیم خود ظلم کنیم در جبهه مقابل امام زمان (عج) هستیم.

وی با اشاره به دیدارهای مختلف اقشار مردم با رهبر معظم انقلاب در هفته گذشته گفت: راه مقابله با تحریم اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است و ارکان اصلی آن جلوگیری از ورود قاچاق، حمایت از تولیدات داخلی، استفاده بهینه از منابع و غیره است.

وی به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد وبا بیان اینکه آمریکا طاغوت اعظم و شیطان بزرگ است و در تمامی جنگ‌هایی که امروز عالم اسلام درگیر آن است این شیطان دخالت دارد، گفت: آمریکا هدفی جز تضعیف مسلمانان و تثبیت و قدرتمند نمودن اسرائیل ندارد.

وی بابیان اینکه قرآن محور وحدت است، گفت: حوزه‌های علمیه وظیفه ارشاد، هدایت و پاسخگویی به شبهات را دارند چراکه شبهات زیادی امروز گریبان گیر دین مبین اسلام و مذهب تشیع شده است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی محیطی است که می‌تواند فضای حقیقی مورد تأثیر قرار دهد، گفت: باید نسبت به شناخت اخبار کذب و صحیح توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مغیثی با اشاره به پیام وزیر امور خارجه ایران پیرامون شهادت سردار بدرالدین گفت: وزیر امور خارجه آمریکا وقیحانه و گستاخانه می‌گوید که ما انتظار نداشتیم وزیر امور خارجه ایران پیام بدهد چراکه این‌ها فکر می‌کنند که ایران امروز ایران زمان پهلوی و جنگ است.

وی افزود: آل سعود خائن امسال در تشرف حجاج ایرانی اخلال وارد کرد و با توجه به عدم تأمین امنیت حجاج ایرانی و احتمال وقوع حوادث تلخ، حج امسال تعطیل شد اما وزارت امور خارجه ایران باید نسبت به این موضوعات مواضع خود را نشان و اقدامات لازم را انجام دهند.

امام‌جمعه نهاوند با اشاره به استعفای رئیس بیمه مرکزی به جهت رسوایی و فساد به وجود آمده مبنی بر پرداخت حقوق و وام‌های میلیاردی گفت: ضعف مدیریت و نظارت بر دستگاه‌ها موجب دسته‌گل به آب دادن است.

وی بابیان اینکه سربازان گمنام امام زمان (عج) در تمامی ساعات شبانه‌روز در حال مجاهدت‌های خاموش هستند و جای سپاس و قدردانی از زحمات این عزیزان است، گفت: وزارت اطلاعات ایران اسلامی همیشه و همه‌جا اقدامات بسیار مفیدی همچون دستگیری ریگی انجام می‌دهند که موجب فراهم شدن امنیتی است که امروز شاهد آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه هفتم خردادماه سال جاری فعالیت مجلس با منتخبان جدید آغاز می‌شود، گفت: مجلس وام‌دار مردم است و نه هیچ شخص و گروه سیاسی خاصی و نماینده منتخب مردم نهاوند نیز در راستای رفع مشکلات نهاوند باید به گونه ای عمل کند که باعث افتخار در چهار سال آینده باشند.