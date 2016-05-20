به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل گفت: هدف اصلی تروریست ها جمهوری اسلامی است و با شکسته شدن سنگر مقاومت قطعا ایران اسلامی هدف خواهد بود.

وی با بیان اینکه مدافعان حرم فقط از حرم اهل بیت (ع) دفاع نمی کنند، بلکه از کشور دفاع می کنند، متذکر شد: ما عزت و اقتدار فعلی خود را مرهون شهداء و رزمندگان مدافع حرم اهل بیت هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به نامگذاری نیمه شعبان به نام روز سربازان گمنام امام زمان (ع)، به فعالیت‌های بسیار خطیر و مهم وزارت اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: در متلاطم ترین و نا آرام ترین منطقه دنیا و در محاصره ارتش های بیگانه و وحشی ترین تروریست ها در اوج امنیت هستیم و این مرهون مقدمات عظیمی است که توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) فراهم می شود.

وی افزود: کشور ما در مسیر حفظ استقلال و حاکمیت ملی با شکستن هیبت استکبار جهانی مورد هجمه توطئه های بسیار پیچیده سرویس های جاسوسی خطرناک مثل سیا و موساد است، با این حال نیروهای اطلاعاتی همه تلاش های آن ها را عقیم کرده اند.

عاملی ادامه داد: تروریست های خطرناک برخاسته از تفکر وهابیت، تخریب های خود را به غالب کشورهای منطقه توسعه داده اند اما در خصوص ایران به همت سربازان گمنام ناکام مانده اند.

وی اضافه کرد: توطئه هایی که توسط وزارت اطلاعات خنثی شده اگر عملیاتی می شد، حمام خون در کشور راه می افتاد و معلوم نبود کشور از مهلکه این توطئه ها جان سالم به در ببرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: بهترین تشکر از این نیروهای مخلص همکاری عملی تمام آحاد ملت با آنها است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فتح بزرگ خرمشهر، به فضیلت نیمه شعبان و احیاء آن شب اشاره کرد.