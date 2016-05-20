آغاز قریب الوقوع حملات مسکو - واشنگتن علیه تروریست ها در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه امروز اظهار داشت: آتش بس در سوریه به طور کلی پایدار است اما همچنان تحرکاتی از سوی گروه های داعش و جبهه النصره صورت می گیرد.

وی در ادامه سخنان خود در یک کنفرانس خبری از آمریکا خواست که به تلاش های خود برای جدایی گروه های میانه رو از جبهه النصره ادامه دهد.

شویگو افزود: ما این حق را برای خود محفوظ می دانیم که از تاریخ ۲۵ می به صورت یکجانبه، گروه های مسلحی که به آتش بس نپیوسته اند را هدف قرار دهیم.

وزیر دفاع روسیه خاطرنشان کرد: ما از این تاریخ، با نیروی هوایی آمریکا حملات مشترکی را علیه تروریست ها انجام خواهیم داد. مسکو و واشنگتن از روز پنجشنبه اجرای توافق همکاری مشترک در سوریه را آغاز کرده اند.

وی با بیان اینکه گروه جبهه النصره به عملیات نظامی خود در حومه شمالی لاذقیه و حلب و حومه دمشق با هدف شکست آتش بس ادامه می دهد گفت: عبور و مرور آسان افراد مسلح جبهه النصره و داعش از طریق مرزهای ترکیه و سوریه به بی ثباتی و ناآرامی در سوریه کمک می کند.

شویگو در پایان گفت: کارشناسان روسیه به طور کامل ماموریت خود را در خنثی سازی مین و مواد منفجره در شهر تدمر انجام دادند و مسکو بازگشت امور در این شهر به روند طبیعی خود کمک کرد.