دایری ۱۸۲۰ شماره جدید در روستاهای یزد/نسل ۴ تلفن همراه در راه است

محمدمهدی مقوم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۷۹۵ روستا در استان یزد دارای امکانات ارتباطی هستند و در مجموع ۶۶ هزار و ۷۲۰ شماره در این روستاها فعال است.

وی عنوان کرد: در مجموع در روستاهای استان یزد ۹۶.۵ درصد زیر پوشش تلفن ثابت و ۹۳ درصد زیر پوشش تلفن همراه و ۹۲ درصد نیز زیر پوشش شبکه های دیتا و اطلاع رسانی هستند.

مقوم ادامه داد: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون در مجموع ۱۷ هزار و ۷۰۰ شماره تلفن ثابت جدید به شماره های استان یزد در مناطق شهری و روستایی اضافه شده که این آمار، ضریب نفوذ تلفن در استان یزد را هشت درصد افزایش داده است.

راه اندازی ۳۹ سایت BTS تلفن همراه در یزد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد همچنین از افزایش ۱۶۸ کیلومتر فیبر نوری جدید در استان یزد خبر داد و عنوان کرد: در مجموع ۳۹ سایت BTS تلفن همراه نیز در استان ایجاد شد که این ظرفیت مناسبی برای ورود مدار ۴G خواهد شد.

وی تاکید کرد: تجهیزات ۴G از خارج از کشور خریداری شده و در آستانه ورود به کشور است و در آینده ای نه چندان دور، نسل چهارم تلفن همراه در استان یزد راه اندازی می شود.

ظرفیت دیتای استان یزد از ۱۲۱ هزار پورت گذشت

مقوم در مورد ارتباطات دیتا در استان یزد نیز اظهار داشت: ظرفیت دیتا در استان یزد در حال حاضر بالغ بر ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ پورت است که بیش از دو هزار و ۳۰۰ پورت از این میزان اینترنت پرسرعت تجاری و بقیه اینترنت پرسرعت خانگی است.

وی یادآور شد: در مجموع ۲۰۸ سایت دیتا در استان یزد راه‌ اندازی شده که راه اندازی آنها در مجموع ۲۱ شهر و ۳۲۸ روستا به شبکه دیتا متصل شده اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد، آمار بانک‌های متصل به شبکه دیتا در استان یزد را نیز بالغ بر هزار و ۶۰ شعبه اعلام کرد و افزود: ۱۱۷ دانشگاه، فرمانداری و ... نیز به شبکه دیتا متصل شده اند.