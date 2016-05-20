  1. سیاست
  2. دولت
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۱۵

آیت‌الله علوی گرگانی در دیدار با رئیس‌جمهور:

توقع و انتظار مردم از رئیس‌جمهور بیش از سایر افراد است

توقع و انتظار مردم از رئیس‌جمهور بیش از سایر افراد است

آیت‌الله علوی گرگانی گفت: توقع و انتظار مردم از روحانی به عنوان شخصیتی که هم در کسوت روحانیت و هم مسوولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، بیش از سایر افراد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله علوی گرگانی در دیدار با رییس جمهور اسلامی ایران، با اشاره به ضرورت صبر و ایستادگی در برابر دشواری ها در مسیر خدمت به مردم و تعالی کشور، بر ادامه تلاش مسوولان برای حل مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم تاکید کرد.

آیت‌الله علوی گرگانی در این دیدار با اشاره به موفقیت های مهم دولت در عرصه های مختلف، افزود: علیرغم این توفیقات، توقع و انتظار مردم از دکتر روحانی به عنوان شخصیتی که هم در کسوت روحانیت و هم مسوولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، بیش از سایر افراد است؛ و لذا تلاش بیشتر دولت نسبت به رفع مشکلات مردم در بخش های مختلف بویژه در حوزه کشاورزی و تولید ضروری است.

وی همچنین توجه مسئولان کشور به مسائل اجتماعی و تلاش در راستای حفظ اخلاق اسلامی در جامعه را مورد تاکید قرار دادند و توفیقات روزافزون رییس جمهور و دولتمردان در دولت تدبیر و امید را از خداوند متعال خواستار شد.

حجت الاسلام حسن روحانی نیز در این دیدار با تقدیر از نقطه نظرات و حمایت های مراجع عظام تقلید از دولت یازدهم در بخش های مختلف، گزارشی از اقدامات و عملکرد دولت در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و تعامل سازنده با جهان ارائه کرد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز بواسطه تلاش های دولت، حمایت مردم و هدایت های رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام، شرایط بهتری برای فعالیت مردم و امید بیشتری نسبت به آینده در کشور به وجود آمده است؛ اظهار امیدواری کرد تا در سایه هدایت علما و حوزه های علمیه و با تکیه به وحدت و انسجام مردم دولت به وظایف سنگین خود عمل کند.

روحانی همچنین با اشاره به ثبات و امنیت مثال زدنی ایران در منطقه، آن را مرهون ایثار و فداکاری نیروهای نظامی و امنیتی دانست و گفت: امیدواریم با افزایش معنویت و وحدت در کشور بتوانیم در مسیر توسعه کشور و خدمت به مردم گام های موثرتری برداریم.

کد مطلب 3663791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها