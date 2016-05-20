به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله علوی گرگانی در دیدار با رییس جمهور اسلامی ایران، با اشاره به ضرورت صبر و ایستادگی در برابر دشواری ها در مسیر خدمت به مردم و تعالی کشور، بر ادامه تلاش مسوولان برای حل مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم تاکید کرد.

آیت‌الله علوی گرگانی در این دیدار با اشاره به موفقیت های مهم دولت در عرصه های مختلف، افزود: علیرغم این توفیقات، توقع و انتظار مردم از دکتر روحانی به عنوان شخصیتی که هم در کسوت روحانیت و هم مسوولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، بیش از سایر افراد است؛ و لذا تلاش بیشتر دولت نسبت به رفع مشکلات مردم در بخش های مختلف بویژه در حوزه کشاورزی و تولید ضروری است.

وی همچنین توجه مسئولان کشور به مسائل اجتماعی و تلاش در راستای حفظ اخلاق اسلامی در جامعه را مورد تاکید قرار دادند و توفیقات روزافزون رییس جمهور و دولتمردان در دولت تدبیر و امید را از خداوند متعال خواستار شد.

حجت الاسلام حسن روحانی نیز در این دیدار با تقدیر از نقطه نظرات و حمایت های مراجع عظام تقلید از دولت یازدهم در بخش های مختلف، گزارشی از اقدامات و عملکرد دولت در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و تعامل سازنده با جهان ارائه کرد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز بواسطه تلاش های دولت، حمایت مردم و هدایت های رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام، شرایط بهتری برای فعالیت مردم و امید بیشتری نسبت به آینده در کشور به وجود آمده است؛ اظهار امیدواری کرد تا در سایه هدایت علما و حوزه های علمیه و با تکیه به وحدت و انسجام مردم دولت به وظایف سنگین خود عمل کند.

روحانی همچنین با اشاره به ثبات و امنیت مثال زدنی ایران در منطقه، آن را مرهون ایثار و فداکاری نیروهای نظامی و امنیتی دانست و گفت: امیدواریم با افزایش معنویت و وحدت در کشور بتوانیم در مسیر توسعه کشور و خدمت به مردم گام های موثرتری برداریم.