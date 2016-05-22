اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها در فومن

سید مرتضی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه اجرای طرح ایمنی مدارس حاشیه راه های اصلی از سال ۷۸در استان گیلان آغاز شده، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور دانش آموزان، تأمین ایمنی گروه های آسیب پذیر و پیشگیری از وقوع تصادفات است.

وی افزود: به همین منظور و در جهت فرهنگ سازی و افزایش آگاهی در بین دانش آموزان و کاهش تصادفات جاده ای این طرح درمدارس حاشیه راه های اصلی شهرستان های غرب گیلان نیز اجرایی شده است.

رئیس پایانه های حمل و نقل غرب گیلان یادآور شد: به دلیل سن پایین و نداشتن آگاهی کافی از مقررات راهنمایی و رانندگی و تردد در نواحی پرخطر حاشیه راه ها، دانش آموزان بیشتر از اقشار دیگر جامعه در معرض خطر بوده و به همین دلیل این طرح در مدارس اجرایی می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح ایمن سازی مدارس در حاشیه راه های اصلی در ۲۵ مدرسه شهرستان فومن درسال گذشته، گفت: پنج هزار دانش آموزان درمدارس حاشیه راه های اصلی شهرستان فومن حضور داشته که از این تعداد سه هزار دانش آموز در سال گذشته تحت آموزش قرار گرفتند.

عظیمی به اجرای این طرح در سال جاری نیز اشاره و خاطرنشان کرد: امسال طرح ایمن سازی در تماهی مدارس حاشیه جاده های اصلی فومن اجرایی می شود.

وی ادامه داد: در این طرح علاوه برآموزش و فرهنگ سازی، بسته های آموزشی اعم از کیف، دفتر و نکات آموزشی در بین دانش آموزان توزیع می شود.

رئیس پایانه های حمل ونقل غرب گیلان با بیان اینکه همزمان طرح افزایش ایمنی موتور سواران و عابران پیاده نیز در فومن اجرا می شود، افزود: تاکنون این طرح در پنج روستای این شهرستان اجرایی شده است.