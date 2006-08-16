عبدالحسن برزيده درباره اعلام حمايت هنرمندان از مردم لبنان و تاثيرات آن به خبرنگار مهر گفت: "در وهله اول اعلام همدردي با انسان هايي كه دچار گرفتاري و هجوم شده اند به نوعي يك تسكين براي آنها محسوب مي شود. در وهله بعد با اعلام حمايت به نوعي اعلام مي كنيم در مقابل اتفاقاتي كه در اطرافمان رخ مي دهد، بي تفاوت نيستيم."

سازنده "دكل" افزود: "شايد جمع شدن و تبادل آراء و نظرات سينماگران مقدمه اي باشد بر خلق آثاري در جهت نشان دادن اعمال وحشيانه نيروهاي صهيونيستي و منعكس كردن حقايق جنگ به همه مردم دنيا با ارائه ديدگاههاي منصفانه و نقادانه كه سينماگران ما در تمام مسائل بشري از خود نشان داده اند."

سازنده "پرواز خاموش" ادامه داد: "اعلام حمايت يك مقدمه است و بايد تبديل به يك انگيزه شود براي خلق آثار تصويري در همه زمينه ها. بسياري از حرف هايي كه در مورد جنگ لبنان وجود دارد نه فرصت آن است كه به صورت خبري از رسانه ها نقل شود و از طرفي مردم دنيا نياز دارند يك تاريخچه اي كه باعث بروز اين تجاوز از سوي نيروهاي صهيونيستي شده تهيه و به تصوير كشيده شود."

مرتضي رزاق كريمي هم در اين مورد گفت: "فيلمسازان دنيا به ويژه مستندسازان در بازنمايي چنين رويدادهايي براي نسل هاي آينده يك وظيفه و رسالت دارند و هم براي مردم دنيا تا آنها با شكل واقعي و ملموس اين واقعيت ها آشنا شوند. از طرفي اعتقاد دارم به خاطر جايگاه اجتماعي كه هنرمندان و فيلمسازان ميان ملت هاي مختلف دنيا دارند كه فقط محدود به جغرافياي خاصي هم نمي شود، مي توانند در جلب حمايت سازمان هاي بين المللي و مردم دنيا نقش موثري داشته باشند."

وي تاكيد كرد: "اگر همايش هايي كه مدتي پيش توسط هنرمندان و سينماگران در خصوص حمايت از مردم لبنان برگزار شد تداوم داشته باشد و به جريان فيلمسازي در جهت بيان حقايق منجر شود، مي توانيم ادعا كنيم قدم هاي موثري در اين خصوص برداشته ايم."

رزاق كريمي افزود: "ما نياز به يك حركت فرهنگي داريم. چون اتفاقي كه اينك در لبنان رخ مي دهد صرفا حركت نظامي و سياسي نيست و بايد در اين خصوص يك حركت فرهنگي و گسترده درازمدت انجام داد. ولي براي فيلمسازاني كه اينك در فلسطين و لبنان هستند آروزي موفقيت داريم و دست همكاري به سوي آنها دراز مي كنيم و هر امكاناتي از سينماي مستند ايران براي توليد توليد آثار مستند نياز داشته باشند در اختيارشان قرار مي هيم."

محمد نوري زاد هم در مورد اعلام حمايت هنرمندان ايراني از مردم مظلوم لبنان در قبال جنايت هاي رژيم صهيونيستي گفت: "معتقدم ما هميشه در اينگونه مسائل و تحولات از دنيا عقب هستيم و اجازه مي دهيم همه حادثه، ماجراها و حساسيت ها نهايت بروز خودش را نشان دهد و منفعلانه يك حركتي انجام دهيم."

سازنده "شاهزاده ايراني" افزود: "اجتماعي كه توسط هنرمندان براي اعلام حمايت از مردم لبنان انجام شد مي بايست خيلي زودتر انجام مي شد و هوشمندي ما را رقم مي زد. ما بايد توجه داشته باشيم كه پيشتر از اينها مي بايست حادثه هاي اينچنيني را رصد مي كرديم و حساسيت و عكس العمل نشان مي داديم."

وي در مورد رسالت واقعي هنرمند مسلمان شيعه ايراني در اين خصوص گفت: "هنرمند در تمام حوزه هايي كه به هر حال به فعاليت هنري مي پردازد بايد حضورش را نشان دهد و در آثاري كه توليد مي كند به تمام جوانب توجه داشته باشد. البته با توجه به نوع ديدگاه و تفكرش."