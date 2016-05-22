فرهاد حاجی مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت قیمت میوه و سبزیجات در بازار اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر قیمتگذاری صورت گرفته مناسب حال تولید این محصولات در استان اصفهان نیست.
وی با بیان اینکه در بازار اصفهان بر خلاف آنچه پیشبینی میشد خسارت ناشی از بارندگی و سرمازدگی نتوانست تاثیری در تنظیم بازار میوه و ترهبار اصفهان بگذارد، افزود: باید توجه داشت که تولید محصولات در دیگر استانها نیاز بازار اصفهان را پوشش داده و این امر موجب تنظیم قیمتها شده است.
مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادههای کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه میزان تولید محصولات کشاورزی و نهادههای دامی در سطح ملی ملاک قیمتگذاری این اقلام است، گفت: بر این اساس قیمت میوهها نوبرانه در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و حتی در برخی از موارد کاهش قیمتی را نیز نسبت به سال گذشته داشتهایم.
وی اضافه کرد: وضعیت قیمت در میوه و تره بار به ترتیبی است که هزینه تمام شده کشاورزان را پوشش نمیدهد.
نظر شما