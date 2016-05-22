  1. استانها
  2. اصفهان
۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

خسارات کشاورزی تاثیری بر قیمت میوه و تره‌بار اصفهان نداشت

خسارات کشاورزی تاثیری بر قیمت میوه و تره‌بار اصفهان نداشت

اصفهان - مدیرتنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: برخلاف پیش‌بینی‌ها خسارات ناشی از سرمازدگی، تاثیری بر روی نرخ میوه و تره‌بار اصفهان نداشته است.

فرهاد حاجی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت قیمت میوه و سبزیجات در بازار اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر قیمت‌گذاری صورت گرفته مناسب حال تولید این محصولات در استان اصفهان نیست.

وی با بیان اینکه در بازار اصفهان بر خلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد خسارت ناشی از بارندگی و سرمازدگی نتوانست تاثیری در تنظیم بازار میوه و تره‌بار اصفهان بگذارد، افزود: باید توجه داشت که تولید محصولات در دیگر استان‌ها نیاز بازار اصفهان را پوشش داده و این امر موجب تنظیم قیمت‌ها شده است.

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه میزان تولید محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی در سطح ملی ملاک قیمت‌گذاری این اقلام است، گفت: بر این اساس قیمت میوه‌ها نوبرانه در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و حتی در برخی از موارد کاهش قیمتی را نیز نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: وضعیت قیمت در میوه و تره بار به ترتیبی است که هزینه تمام شده کشاورزان را پوشش نمی‌دهد.

کد مطلب 3664324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها