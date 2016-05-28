بایرام فضلی کارگردان و فیلمبردار باسابقه سینمای ایران به خبرنگار مهر، گفت: فیلم «باز هم سیب داری؟» پس از مدت ۱۰ سال از زمان ساخت به صورت محدود در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شد و متاسفانه عده‌ای با برداشت‌های نادرست خود از این فیلم باعث سوءتفاهم‌هایی شده و مسبب این امر شدند که برخی ارگان‌های دولتی نسبت به همین اکران محدود واکنش نشان دهند.

وی افزود: متاسفانه واکنش‌های منفی این ارگان‌ها نسبت به «باز هم سیب داری؟» بدون مطالعه و حتی در مواردی بدون دیدن خود فیلم بود. من فیلمساز مستقل از جریان‌های عادی سینمای ایران هستم و تمام تلاشم احیای جنبه‌های زیباشناسانه در سینماست. این تخریب‌های بی‌اساس باعث می‌شود تا فیلمسازیِ مستقل در سینمای ایران کمرنگ شود.

مدیر فیلمبرداری «زن‌ها شگفت انگیزند» به کارگردانی مهرداد فرید همچنین با اشاره به این نکته که نباید عواملی از بیرون از نهادهای ناظر بر سینما بر اکران فیلم‌ها تاثیرگذار باشند، گفت: به طور کل تاکنون به هیچ عنوان کار غیرقانونی انجام نداده و تمام فعالیت‌های هنری‌ام با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. فیلم «بازهم سیب داری؟» ابتدا پروانه ساخت را به صورت قانونی دریافت کرد. پس از ساخت نیز شورای پروانه نمایش فیلم را با فیلمنامه مصوب مورد همسنجی قرار داد. با این اوصاف اما فیلمم پس از ۱۰ سال آن هم به صورت محدود اکران شد.

فضلی با اشاره به این نکته که فیلم «بازهم سیب داری؟» در صورت اکران مناسب با استقبال مخاطبان مواجه می‌شد، گفت: با توجه به وضعیت پیش آمده برای این فیلم قطعا نخستین قدمی که در راستای تولید فیلم دومم برخواهم داشت فراهم کردن شرایط اکران آن است. فیلمسازی برای من به هیچ عنوان سخت نیست، بلکه اکران آن بسیار مشکل است.

مدیر فیلمبرداری فیلم «خواب تلخ» به کارگردانی محسن امیریوسفی اضافه کرد: برای تولید «باز هم سیب داری؟» خودم سرمایه‌گذاری کردم و اکران محدود باعث شد تا فیلم بازگشت سرمایه نداشته باشد. بنابراین برای ساخت فیلم دوم نیاز به کمک‌‌ نهادهای دولتی چون بنیاد سینمایی فارابی دارم. بر این اساس با توجه به آماده کردن چند فیلمنامه هنوز نتوانسته‌ام ساخت فیلم دومم را کلید بزنم.

این کارگردان و مدیر فیلمبرداری در پایان اشاره کرد: در سال ۱۳۹۳ فیلمبرداری فیلم «شرفناز» به کارگردانی حسن نجفی را به سرانجام رساندم که امیدوارم به زودی اکران شود. همچنین مدیریت فیلمبرداری فیلم‌های «بی‌سایه» به کارگردانی ابوالفضل صفاری و «فردا روز دیگری است» به کارگردانی محرم زینال زاده را نیز در سال گذشته بر عهده داشتم که اکنون در مراحل نهایی آماده‌سازی برای اکران هستند.