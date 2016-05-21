به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با بیان اینکه سه سال از عمر دولت گذشته است، تصریح کرد: دولت از دستگاه بزرگ نظام اداری کشور تشکیل شده است که سیاست های نظام اسلامی را دنبال می کند.

وی عنوان کرد: ممکن است اختلاف نظرهایی درباره برجام وجود داشته باشد اما مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری آن را تایید کرده است.

نوبخت با بیان اینکه با شش قدرت جهانی روی اصول اولیه قدرت بین المللی اختلاف داشتم گفت: در این مذاکرات سعی شد حقوق بین المللی را درباره چرخه سوخت حفظ کنیم.

معاون رئیس جمهور با عنوان اینکه برجام در نهایت مورد تایید قرار گرفته است از آن به عنوان یک موفقیت ملی یاد کرد و گفت: در حال حاضر میزان تولید و صادرات نفت نسبت به قبل از برجام دو برابر شد.

وی اظهار داشت: تحریم اصلی، نفتی، بانکی و نقل و انتقالات بانکی بود و خوشبختانه این تحریم ها در حال رفع شدن است و کشورهای زیادی پس از برجام به ایران سفر کرده اند تا با ایران در زمینه های مختلف توسعه اقتصادی مذاکره داشته باشند.

نرخ تورم در آستانه تک رقمی شدن است

نوبخت نرخ تورم فروردین را ۰.۴ درصد و تورم ماه اردیبهشت را منفی ۰.۴ درصد اعلام کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه از ۷.۷ درصد در فروردین ماه به ۶.۷ درصد در اردیبهشت ماه رسید و تورم سالانه از ۱۰.۸ درصد به ۱۰.۲ درصد رسید.

وی با بیان اینکه هنر ما باید این باشد که جلوی رشد تورم را بگیریم، گفت: نرخ تورم در آستانه تک رقمی شدن است و ماه آینده تک رقمی می شود.

نوبخت به رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم به اهداف برسیم باید سالانه به طور متوسط هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدن به رشد اقتصادی بوده است و بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سه ماه پایانی سال ۹۴ حدود ۵.۵ درصد در بخش کشاورزی و رشد اقتصادی صنعت ۰.۶ درصد بوده و سرجمع به دو درصد رشد مثبت اقتصادی رسیده ایم.

نوبخت ادامه داد: باید خود را برای دستیابی به رشد هشت درصد اقتصادی مهیا کنیم و ایران می تواند به رشد بالای پنج و هشت درصد دست یابد و در این راستا برای هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی غیرفعال شناسنامه ای تهیه شده و تسهیلات لازم درنظر گرفته شده است تا به رونق دست یابند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: چهار هزار واحد تولیدی تاکنون تکمیل شده است ولی سرمایه درگردش ندارند که باید حمایت های لازم از آن صورت گیرد و در این راستا، ۱۶ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت یارانه در دو ماه گذشته برای واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده است.

دو هزار طرح عمرانی در کشور نیمه کاره است

وی با اشاره به اینکه بیش از دو هزار طرح عمرانی نیمه کاره داریم، اعتبار مورد نیاز تکمیل آن را ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای اینکه برگ دیگری از اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم باید این طرح ها از طریق مشارکت و واگذاری به بخش های غیردولتی، تکمیل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طرح های مصوب سفر هیئت دولت به استان مازندران اشاره کرد و گفت: همه طرح ها و برنامه های مصوب دولت باید در این دوره فعالیت تکمیل شود. ‌

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی باثبات در منطقه به شمار می رود گفت: نظام جمهوری اسلامی امن ترین کشور است و این امر به برکت خون مطهر شهیدان حاصل شده است.