به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، فتح‌الله در نشست آموزش مهارت‌های مراقبتی درکودکان و نوجوانان در دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: مهارت آموزی به کودکان و نوجوانان با توجه به پیشرفت‌های گسترده فناوری اطلاعات که در مقایسه با گذشته شاهد بلوغ زودرس در این زمینه هستیم به همراه خود مشکلات و پیچیدهایی به همراه دارد.

وی با تاکید بر ارائه مهارت‌های مراقبتی به کودکان و نوجوانان استان بوشهر افزود: کودکان و نوجوانان ما مهارت‌های لازم برای زندگی سالم در دنیای پیچیده و رو به توسعه امروز را کسب کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تاکید بر نگاه منطقی به واقعیت‌های جامعه بیان کرد: ضروری است از پاک کردن صورت مسئله پرهیز شود و واقعیت‌های موجود جامعه را ببینیم و راه‌حل ها را بر اساس و متناسب با شرایط جامعه طراحی کنیم.

وی با اشاره به آموزش مهارت‌های مراقبتی در کودکان ونوجوانان ازپایین ترین سنین کودکی گفت: عوارضی که آسیب‌های اجتماعی بر ذهن کودکان ایجاد می‌کند ممکن است در طول زندگی از ذهن وی خارج نشود و آثار مخرب در اجتماع به بار بیاورد.

حقیقی تربیت و مراقبت از فرزندان را نخستین وظیفه نهاد خانواده به عنوان اساس جامعه دانست و بیان کرد: ضروری است آموزش‌های مهارتی مراقبتی از آسیب‌های اجتماعی در زمینه جنسی را بصورت کاملا تخصصی و علمی توسط نهادهای مسئول و دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش به والدین آموزش داده تا در برخورد با کودکان و نوجوانان از توانایی مناسب برخوردار باشند.

وی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد را با توجه به تغییر شکل این آسیب‌ها سخت‌تر از گذشته دانست و گفت: آسیب‌های اجتماعی با فرافکنی حل نمی‌شوند.باید مراقب بود و مهارت‌های مراقبتی را از کودکی به فرزندان آموزش داد.