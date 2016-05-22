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۲ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۲

منابع رسانه‌ای خبر دادند؛

تیراندازی به اتوبوس حامل شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری

تیراندازی به اتوبوس حامل شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری

منابع صهیونیستی از تیراندازی به سمت یک اتوبوس حامل شهرک نشینان صهیونیست در جنوب «بیت لحم» واقع در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع صهیونیستی از تیراندازی به یک اتوبوس حامل شهرک نشینان در نزدیکی منطقه تقوع در جنوب شرقی بیت لحم خبر دادند.

این منابع در عین حال اعلام کردند که در این تیراندازی به شهرک نشینان آسیبی نرسیده اما به اتوبوس حامل آنها خساراتی وارد شده است.

بر اساس این گزارش فردی با پیاده شدن از یک خودرو به سمت اتوبوس شهرک نشینان تیراندازی و خودروی مذکور متواری شده است.

در پی این حادثه نظامیان صهیونیست در محل حاضر شده و نسبت به بازرسی منطقه به منظور یافتن عوامل تیراندازی مبادرت نمودند.

کد مطلب 3664689

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