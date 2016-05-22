دانشگاه ایلام ظرفیت لازم برای رفع نیازمندی های حوزه آب را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه ایلام، محمد علی اکبری اظهار داشت: این استان ظرفیت های جدیدی در حوزه های مختلف دارد و نباید با دید و نگاه پیشین به این استان نگریسته شود.

وی با تاکید بر اینکه امکان کار و فعالیت مشترک فراهم است، افزود: استان ایلام باید با همکاری دیگر استان های کشور ظرفیت های خود را توسعه دهد.

وی بحران آب را یکی از مقولات مشترک بین استان ایلام و کشور همسایه عراق عنوان کرد و گفت: دانشگاه ایلام در تلاش است فرصت و ظرفیت موجود در این زمینه را از دست ندهد.

وی تاکید کرد: قرار گرفتن در جایگاه اصلی و واقعی برنامه و رویکرد اصلی دانشگاه ایلام است و باید برای رسیدن به آن هزینه کند.

علی اکبری افزود: دانشگاه ایلام ظرفیت و توانمندی لازم برای رفع نیازمندی های حوزه آب کشور را دارد و این ظرفیت را به عنوان سرمایه ملی در اختیار تمامی دستگاه های اجرایی قرار می دهد.