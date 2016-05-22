۵۰ میلیون آفریقایی در معرض قحطی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آبزرور چاپ انگلیس در گزارشی اعلام کرد که ۵۰ میلیون آفریقایی به دلیل کمبود محصولات کشاورزی و تغییرات اقلیمی در معرض قطحی قرار دارند.

در این گزارش آمده است: ۳۱ میلیون شهروند آفریقایی در حال حاضر نیازمند غذا هستند و ۲۰ میلیون نفر نیز سال آینده میلادی ذخایر غذایی خود را از دست خواهند داد.

در ادامه گزارش گفته شده است: قحطی جان ۱۰ میلیون نفر را در اتیوپی، ۶ میلیون نفر در جنوب سودان و ۵ میلیون نفر در یمن را تهدید می کند.

بدی آب و هوا در شرق و جنو آفریقا نیز باعث شده است یک میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید شوند و ۳۲ میلیون نفر نیز با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شوند. همچنین ۷ میلیون نفر در سوریه، ۱۰ میلیون نفر در اتیوپی و ۱۴ میلیون نفر در یمن به کمک های غذایی فوری نیاز دارند.

در این گزارش از عدم پایبندی کشورهای کمک کننده به تعهدات خود در نشست هفته جاری در شهر استانبول ابراز نگرانی شده است. رهبران کشورهای آفریقایی خواستار کمک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری شده اند و این در حالی است که وعده های کشورهای کمک کننده بیش از ۲۵ درصد مبلغ مذکور نبوده است.