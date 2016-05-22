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۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

مذاکرات جدید نفتی ایران و شل انگلیس آغاز شد

مذاکرات جدید نفتی ایران و شل انگلیس آغاز شد

مدیرعامل پتروپارس با اشاره به آغاز مذاکرات با شل به منظور مطالعه برای سرمایه گذاری در پروژه‌های نفتی، گفت: در حال مذاکره بر روی مباحث فنی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد شمس با اشاره به مذاکره شرکت‌های نفتی خارجی به منظور سرمایه گذاری در پروژه‌های نفتی در قالب قراردادهای جدید نفتی، گفت: پتروپارس تاکنون با شرکت‌های مختلفی همچون شل انگلیس و یک شرکت ایتالیایی، آلمانی مذاکره‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی داشته است.

مدیرعامل پتروپارس با بیان اینکه هم اکنون این شرکتها در حال مطالعه بازار ایران هستند، افزود: موفق شدیم در یک مورد با آلمانی ها توافقنامه ای را امضا کنیم؛ همچنین با یک شرکت دیگر برای اجرای پروژه در غرب کارون مذاکراتی را داشتیم که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به تولید پایدار فاز ١٢ پارس جنوبی نیز ادامه داد: اجرای فاز ١٩ پارس جنوبی در بخش خشکی و تزریق گاز شیرین به شبکه سراسری نیز حاکی از توانمندی شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه های نفتی است و همین امر سبب شده تا شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه در صنعت نفت ایران با اعتماد بیشتری به مذاکره با آنها اقدام کنند.

کد مطلب 3664792

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