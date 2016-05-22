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۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

عبور کامیون در محور فیروزکوه ممنوع است/مشکلی درتردد خودروها نیست

عبور کامیون در محور فیروزکوه ممنوع است/مشکلی درتردد خودروها نیست

فیروزکوه-فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با اشاره به ممنوعیت عبور کامیون و کامیونت به همراه تریلر در محور فیروزکوه گفت: مشکلی در تردد وسائل نقلیه در این محور وجود ندارد.

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محور فیروزکوه اظهار داشت: محور فیروزکوه همزمان با اعیاد نیمه شعبان شاهد افزایش بار ترافیکی بود.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران افزود: محدودیت هایی طی روزهای اخیر از سوی پلیس به منظور تسهیل در عبور و مرور وسائل نقلیه در محور فیروزکوه وضع شد و عبور تریلر در این محور تاساعت هشت صبح روز دوشنبه ممنوع گردید.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به پایان تعطیلی نیمه شعبان و به منظور تسهیل در عبور و مرور وسائل نقلیه، عبور کامیون و کامیونت نیز در این محور تا ساعت هشت صبح روز دوشنبه ممنوع است.

ناظری یادآور شد: حمل کنندگان مواد سوختی و فاسد شدنی از این محدودیت مستثنی شده اند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران تأکید کرد: مشکلی در تردد خودروها در محور فیروزکوه وجود ندارد و پلیس نیز از امکانات خود برای خدمت رسانی به مسافران استفاده خواهد کرد.

وی بیان داشت: امیدواریم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، شاهد بروز اتفاق در محورهای مواصلاتی کشور نباشیم.

کد مطلب 3664831

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