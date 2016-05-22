به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور بهبود وضعیت امنیتی استان بوشهر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و شاهد افزایش احساس امنیت در سطح استان هستیم.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مهم نیروی انتظامی کاهش وقوع جرایم و افزایش میزان کشفیات بوده است که در این راستا با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی صورت گرفته شاهد دستیابی به موفقیت‌های بسیار خوبی هستیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: نیروی انتظامی استان بوشهر عزمی جدی و مصمم برای شناسایی، دستگیری و برخورد با عاملین تیراندازی در استان دارد و اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری همه عاملان تیراندازی استان بوشهر در سال جاری، بیان کرد: در سال گذشته نیز بیش از ۹۸ درصد عاملین تیراندازی های استان دستگیر شدند.

سردار عباس‌زاده گفت: با عزم جدی پلیس، در هر نقطه‌ای از استان که به سمت افراد، خودروها، اماکن، منازل و حریم خصوصی افراد تیراندازی شود حتی اگر خسارتی هم نداشته باشد عاملان آن شناسایی، دستگیر و به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به تیراندازی هفته گذشته در شهر برازجان اشاره کرد و افزود: فردی به هویت «الف - ن» هفته گذشته با شلیک گلوله توسط دو نفر ناشناس مجروح در شهر برازجان مجروح شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به حضور کارشناسان پلیس امنیت عمومی و پیگیری این پرونده، ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته عاملان تیراندازی به هویت «ک - ب» و «م - خ» شناسایی شدند.

وی اظهار کرد: سه روز پس از حادثه تیراندازی هنگامی که متهمین قصد داشتند با همکاری سه نفر از دوستانشان به خارج از استان متواری شوند در یکی از خروجی‌های استان شناسایی و قبل از اینکه موفق به فرار شوند دستگیر شدند.

سردار عباس‌زاده اضافه کرد: این دو متهم پس از دستگیری، ضمن اعتراف به بزه انتسابی، علت آن را درگیری قبلی با مضروب عنوان کردند و اسلحه به‌کار رفته در تیراندازی نیز از آنان کشف شد.