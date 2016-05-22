درخواست برای ایجاد تشکل صنفی دانشجویی در حوزه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان، دبیران انجمن­ های علمی و کانون­ های نمایش دانشگاه­ های تئاتر و سایر رشته‌ها در نامه‌ای خطاب به مدیرکل فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم خواستار تامین تمهیدات لازم برای ایجاد تشکل صنفی دانشجویی نظیر مجمع کانون‌های تئاتری دانشگاه‌ها شدند.

شب گذشته شنبه یکم خرداد ماه نیز برنامه «نقد تئاتر» ویژه بررسی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران روی آنتن رفت که طی آن بهنام نوایی دبیر جشنواره، ناصر حبیبیان از دبیران دوره گذشته، علی‌اصغر دشتی کارگردان و مدرس دانشگاه به همراه فارس باقری مدرس دانشگاه و مشاور جشنواره تئاتر دانشگاهی به بررسی اهمیت و لزوم فعال شدن تشکل صنفی دانشجویی پرداختند.

نامه درخواست دانشجویان توسط فضل‌الله ایرجی، مدیرکل فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم در این برنامه خوانده شد و او موافقت خود با فعال شدن این تشکل صنفی را اعلام کرد.

در نامه دانشجویان آمده است:

«مدیر محترم اداره کل فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم

جناب آقای دکتر فضل الله ایرجی

با سلام

احتراماً نظر به جلسه­ فروردین ماه ۹۵ با حضور جناب آقای دکتر حسین‌زاده و کارشناسان اداره کل، ما جمعی از دانشجویان، دبیران انجمن­ های علمی و کانون­ های نمایش دانشگاه­ های تئاتر و سایر رشته‌ها بر آن شدیم با ذکر چند نکته، دلایل خود را برای راه­ اندازی یک تشکل صنفی و دانشجویی واحد در زمینه­ تئاتر به سمع و نظر شما برسانیم. به همین منظور پیشاپیش از حسن توجه شما کمال قدردانی را داریم.

جناب آقای دکتر ایرجی با توجه به فقدان فرهنگ گفتگو در سال­ های گذشته و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ایجاد یک تشکل صنفی و دانشجویی مستقل و به دور از نام هر دانشگاه با حضور اعضای کانون­ های نمایش، اساتید دانشگاه و فارغ ­التحصیلان نخبه­ این حوزه زیر نظر اداره کل فرهنگی و اجتماعی می تواند از ضروریات حال حاضر ما دانشجویان تئاتر باشد. لذا به موجب این درخواست، برنامه ها و اهداف این تشکل پس از برگزاری اولین نشست رسمی خدمت شما ارائه خواهد گردید. اما به طور کلی این فعالیت ها به شرح زیر تعریف می گردد.

تمرکز بر امر پژوهش در حوزه پایان نامه ها و مقالات دانشجویی با برگزاری نشست های مستمر که می تواند اقدامی موثر در جهت رفع فقدان پژوهش در دانشگاه ­ها باشد. انتشار نشریه­ تخصصی درحوزه­ هنرهای نمایشی با سطح علمی و پژوهشی که می تواند به عنوان پلی ارتباطی میان دانشگاه ­ها و وزارت علوم قرار گیرد. نیز با وجود ظرفیتی همچون «جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران» این تشکل می تواند دانشجویان علاق­مند به هنرهای نمایشی را در سراسر این مرز و بوم گرد یکدیگر آورده و در سیاست گذاری این جشنواره و هدایت آن در مسیری بالنده بسیار تاثیرگذار باشد. بنابراین دبیرخانه تئاتر دانشگاهی و این تشکل با ادغام خود تحت نظارت و حمایت وزارت علوم به عنوان یک مجموعه منسجم و قدرتمند دانشگاهی در سرتاسر سال به عنوان یک دبیرخانه دائمی و مستقل می تواند فعال شود که به همین منظور برای آغاز به کار به یک دفتر یا دبیر خانه دائمی تحت این عنوان نیازمند است. (همانطور که می دانید جشنواره تئاتر دانشگاهی که اکنون در آستانه برگزاری نوزدهمین دوره اش است، دبیر خانه و پایگاه دائمی ندارد و آرشیو چندین ساله این جشنواره از میان رفته است. از سوی دیگر تاریخچه این جشنواره نشان می دهد در دوره های مختلف دانشگاه های تئاتری با درخواست میزبانی، قصد مصادره این جشنواره را داشته اند که در واقع این در تقابل با پیش فرض و ایده کلی وزارت علوم و جشنواره است که دانشجویان علاقمند کل کشور را مخاطب خود می داند.)

امیدواریم حضرتعالی و مجموعه همراه با عنایت خود ما را در انجام این مهم یاری رسانید.

صورت بندی مطالب مذکور:

در خواست ایجاد تشکل صنفی، دانشجویی:

شناسایی بحران­ های موجود در دانشگاه­ ها و ایجاد فرهنگ گفتگو میان دانشجویان کل کشور

تقویت امر پژوهش در دانشگاه­­ ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری با محوریت علمی و پژوهشی

ایجاد و سازماندهی یک مجموعه منسجم دانشگاهی از طریق ادغام تشکل صنفی و دبیرخانه تئاتر دانشگاهی بصورت مستقل و به دور از نام هر دانشگاه با نظارت مستقیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ایجاد دبیرخانه ثابت و دائمی برای جشنواره و تشکل صنفی دانشجویان در سرتاسر سال»