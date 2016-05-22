به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در نشست چالشها و فرصتهای فراروی اجلاس سران گروه ۷ در مرکز مطالعات بینالمللی سیاست عمومی ژاپن (CIPPS) با موضوع نظم آینده خاورمیانه سخنرانی کرد.
عراقچی در ابتدای سخنانش با تسلیت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای مصری، به احتمال تروریستی بودن حادثه اشاره کرد و اظهار داشت: امروز دیگر کمتر کسی از حوداث اینچنینی در خاورمیانه اظهار تعجب میکند. متاسفانه ما در خاورمیانه با روند رو به رشد تروریسم مواجه هستیم. این روند رو به گسترش تروریسم که داعش نماد اصلی آن است با نمایش افراطی خشونت به بربریت و توحش رسیده است. این تروریسم هرچند الان عمدتا در عراق و سوریه حضور دارد ولی بزرگترین تهدید منطقه به شمار میرود چرا که هدف خود را تغییر در نظم کل خاورمیانه میداند.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم در منطقه غرب آسیا خاطرنشان کرد: سیاست ایران توسعه صلح و ثبات در منطقه است. امروز ایران نه فقط امنترین کشور منطقه است بلکه بیشترین نقش را هم در مبارزه با تروریسم دارد.
عراقچی دستیابی به برجام را نمونه منحصربه فردی از تحولات مثبت در منطقه غرب آسیا دانست و افزود: مذاکرات هستهای به این دلیل به سرانجام رسید که اولا طرف مقابل زبان احترام را برای سخن گفتن برگزید ثانیا در این مذاکرات رویکرد برد - برد از سوی هر دو طرف اتخاذ شد.
وی با تاکید بر اینکه بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، درعین حال هرگونه گفتگو با تروریستها در سوریه را رد کرد و اظهار داشت: در منطق تروریستها جایی برای گفتوگو و تعامل وجود ندارد اما در بین سایر طرفها باید به یک راه حل مذاکراتی رسید.
رئیس ستاد اجرایی برجام در وزارت امور خارجه بر تعهد جمهوری اسلامی ایران بر اجرای برجام تاکید و تصریح کرد: تحریمها علیه ایران رفع شده است اما لازم است کشورهای اروپایی و ژاپن با تشویق بخش خصوصی خود در بهرهگیری از فرصت همکاری اقتصادی با ایران، در راستای منافع دو طرف و موفقیتآمیز بودن برجام گامهای بیشتری بردارند.
عراقچی در بخش میزگرد این نشست هم در پاسخ به پرسشی درباره اقدام عربستان در قطع روابط با ایران گفت: من فکر میکنم آنها در این مورد دچار اشتباه محاسباتی شدهاند. ما به رقابت بین ایران و عربستان در منطقه قائل نیستیم. هر دو کشور از بازیگران مهم خاورمیانه هستند. افراطگرایی و تروریسم تهدید مشترک منطقه ماست که نیاز به مفاهمه و رویکرد مشترک همه بازیگران دارد.
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