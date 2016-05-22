ترافیک در محور هراز نیمه سنگین است/حضور پلیس در محورهای پرتردد

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محور هراز اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم بازگشت مسافران، میزان تردد در محور هراز افزایش پیدا کرده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: محور هراز طی ساعات اخیر شاهد ترافیک نیمه سنگینی بوده است اما با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در این محور، در حرکت وسائل نقلیه مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: محدودیت هایی در محور هراز به منظور تسهیل در عبور و مرور وسائل نقلیه وضع شده که باید رانندگان و مسافران به این محدودیت ها توجه لازم را داشته باشند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران یادآور شد: پلیس شرق استان تهران نیز در محورهای مواصلاتی و پرتردد شرق استان تهران حضور مستمر دارد و تلاش های لازم برای تسهیل در عبور و مرور وسائل نقلیه ادامه دارد.

گفتنی است بر اساس اعلام پلیس، تردد در محور هراز روان است.