عشایر فارس از بیمه استقبال نمی کنند

صادق نکوییان در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار نگرانی از عدم استقبال عشایر فارس برای بیمه گفت: یکی از موضوعات اساسی که به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد پیگیری بیمه سرپرست عشایر در این استان است.

وی افزود: بر این اساس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ۱۰ درصد و خود عشایر پنج درصد از حق بیمه را پرداخت می کنند تا سرپرست خانوار بیمه شود.

مدیر کل امور عشایر استان فارس با اشاره به اینکه تاکنون شش هزار سرپرست خانوار عشایر در این استان بیمه شده اند، بیان کرد: این اداره کل به دنبال آن است که شرایطی را فراهم تا عشایر برای بیمه کردن خود اقدام کنند.

وی با اعلام اینکه ۲۷ هزار و ۲۷۹ خانوار عشایر در این استان زندگی می کنند، اظهار داشت: جمعیت عشایر در استان فارس ۱۵۰ هزار نفر است و با وجود اینکه سرپرست خانوارهایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند می توانند از این دو نهاد نامه آورده و به صورت رایگان خود را بیمه صندوق کنند اما همچنان استقبال بسیار کم است.

نکوییان در خصوص مزایای این بیمه افزود: در صورت بیمه شدن سرپرست خانوار،عشایر می توانند در بازنشستگی از مزایای بیمه استفاده کنند حتی اگر یک روز بیمه باشند در صورت بروز حوادث می توانند از حق بیمه استفاده کنند.

پیگیری احداث دهکده عشایری

وی پیرامون راه اندازی دهکده توریستی عشایری نیز بیان کرد: در منطقه کوهسار مهدی شیراز در زمینی به مساحت چهار هکتار این دهکده عشایری راه اندازی می شود.

مدیر کل امور عشایر استان فارس با اشاره به اینکه این دهکده همجوار با دانشگاه شیراز راه اندازی می شود، گفت: از سال ۸۴ موضوع راه اندازی دهکده مطرح و با تخصیص اعتبار اقداماتی برای راه اندازی آن صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در این رابطه طی چند روز گذشته جلساتی در تهران گرفته و مستند سازی لازم انجام شده است.

نکوییان بیان کرد: در این دهکده سنتها، آیین ها و رسوم مربوط به عشایر در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت.

وی گفت: نحوه زندگی، تولیدات عشایر، محصولات غذایی و صنایع دستی عشایر نشان داده می‌شود و گردشگران می‌توانند با زندگی عشایری به طور کامل آشنا شوند.