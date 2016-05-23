نمایشگاهی از جنس مهدویت در گرگان/چگونه یک منتظر واقعی باشیم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مونا محمدقاسمی: نیمه شعبان و سال‌روز ولادت منجی عالم بشریت از راه رسید و مردم دیار دارالمؤمنین همانند سال‌های گذشته برای این روز فرخنده سنگ تمام گذاشتند.

مراسم نیمه شعبان امسال متفاوت با روزهای گرم سال‌های گذشته، عصر و شامگاه شنبه زیر بارش رحمت الهی برگزار شد. کوچه‌ها و خیابان‌ها مثل هرسال آذین بسته شد بساط بوی اسپند و شیرینی و شربت هم مانند سال‌های پیش برقرار بود. مولودی‌هایی هم که در وصف حضرت ولی‌عصر(عج) از بلندگوها در سراسر شهر پخش می‌شد، جای خودش را داشت.

اما این آذین و شیرینی و شربت همه این مراسم نبود. کمی آن‌طرف تر از میدان مرکزی شهر، در سوله واقع در تالار فخرالدین اسد گرگانی نمایشگاه متفاوتی برپا شد تا راه و رسم وصال به معشوقی که برای میلادش این‌چنین غرق شادی و سرور می‌شویم را به ما بیاموزد.

نمایشگاهی از جنس مهدویت و انتظار

بنیاد مهدویت بانی نمایشگاه تخصصی انتظار است. برای آشنا شدن با محتوای این نمایشگاه سری به آنجا زدم. محوطه خارج از سوله فضای آموزشی برای کودکان دبستانی آماده‌شده است، حجت‌الاسلام مجتبی شیخی ملاشاهی امام جماعت نمونه مدرسه میثم تمار استان گلستان که چندی پیش در اجلاس سراسری نماز به‌عنوان روحانی نمونه انتخاب شد مسئول آموزش به کودکان است.

وارد فضای سوله می‌شوم. مسئول برگزاری نمایشگاه سید حسین حقی همراه من می‌شود تا یک‌به‌یک غرفه‌ها را معرفی کند. اولین غرفه سمت چپ عنوانش آتلیه یاقوت‌های بهشتی است که ویژه بانوان طراحی‌شده است. حقی توضیح می‌دهد این آتلیه برای بانوانی طراحی‌شده که باحجاب خیلی مأنوس نیستند و این امکان برایشان مهیا شده تا بالباس محجبه عکسی بگیرند و تجربه‌ای جدید از پوششی جدید را لمس کنند.

غرفه بعدی غرفه هنرمندان سوره است که اثر مهدوی خلق می‌کنند و به ترتیب غرفه کتاب، غرفه فضای مجازی دیگر غرفه‌های نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

یکی از غرفه‌ها غرفه گفتمان تخصصی مهدویت نام دارد که پاسخگوی افرادی هستند که در رابطه با مهدویت دچار شبهه هستند. بعدازاینکه غرفه‌ها تمام می‌شود وارد فضایی می‌شوم که تعدادی صندلی چیده شده و ویدئو پروژکتور بر روی پرده نصب‌شده بر روی دیوار فیلمی در رابطه با ضرورت مهدویت نمایش می‌دهد.

زمانی که تعداد افراد حاضر در این غرفه به ۱۰ نفر برسد یک راوی همراه با این افراد شروع به بازدید از غرفه‌های اصلی نمایشگاه را آغاز می‌کنند. در غرفه بعدی راوی با نمایش کلیپی سیری در تاریخ و تاریخ بدون امام زمان (عج) و درواقع دوران مدیریت ما برما را نشان می‌دهد.

ظهور منجی در ادیان مختلف

در غرفه بعدی تعدادی ماکتی از ادیان دیگر به همراه معرفی کتاب‌هایشان قرار دارد. همچنین تابلوهایی بر روی دیوار نصب‌شده که به بحث موعود در ادیان دیگر می‌پردازد و به این نکته اشاره می‌کند که تمام ادیان منتظر منجی هستند و همه به دنبال کسی هستند که ظهور خواهد کرد و بر بشریت حکم‌فرمایی می‌کند.

بعدازاین غرفه وارد راه رویی می‌شویم که با پارچه‌های سفیدی پوشانده شده است. سپس وارد فضایی می‌شویم که در مرکز آن‌یک گردونه بزرگ قرار دارد که به چندپخش تقسیم‌شده و راوی به وظایفی که در بحث ظهور داریم اشاره می‌کند. اینکه چگونه بحث ظهور را پیگیری کنیم و به‌عنوان یک منتظر وظایف خود را به‌خوبی انجام دهیم.

در ادامه به این بحث پرداخته می‌شود که اگر ما همه وظایف خود را در امر ظهور به‌خوبی انجام دهیم چه اتفاقی رخ می‌دهد. اتفاقات پس از ظهور به زیبایی ترسیم‌شده است چشمه‌ آب روان، موسیقی دل‌نشین و ... به‌خوبی ترسیم‌شده که پس‌ازآن چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

راوی توضیح می‌دهد با ظهور امام زمام (عج) این آرامشی که در این فضا را حس می‌کنید در آن زمان هم حس خواهید کرد و به این اشاره می‌کند که با ظهور منجی تمامی گنج‌های پنهان آشکار می‌شود.

غرفه تلنگر، غرفه بیداری از خواب غفلت

بعدازاین غرفه راه بازگشت جداست برای بازگشت باید از غرفه تلنگر عبور کنیم غرفه‌ای که واقعاً تلنگری عمیق در آن نهفته است. در این غرفه یک تابوت نمایش داده می‌شود که روی آن با پارچه‌ای سفید پوشانده شده است، این غرفه در فضایی مانند بیابان طراحی‌شده است و این پیام را می‌رساند که افرادی که امام زمان خود را نشناختند در بیابان گمراهی از دنیا رفتند.

بعد از غرفه تلنگر وارد راهرو تفکر می‌شویم و جملات تأمل‌برانگیزی در طول مسیر این راهرو به دیوار‌ها نصب‌شده است که با خواندن این جملات مردم به فکر می‌افتند.

بعد از بیرون آمدن از راهرو تلنگر به پشت سرم نگاهی می کنم، دو بانو در حال تبادل نظر و صحبت در رابطه با مباحث مطرح شده توسط راوی هستند. نظرشان را جویا می شوم هردو طلبه هستند و محتوای نمایشگاه و قسمت بصری آن را که ظهور امام زمان (عج) به تصویر کشیده است بسیار تاثیر گذار نام بردند. بانوی دیگر که در حال خرید محصولات فرهنگی برای فرزندش بود قسمت تلنگر را بهترین قسمت نمایشگاه نام برد و گفت: هنوز جملاتی که در راهرو تلنگر دیده ام در ذهنم تداعی می شود و از ذهنم بیرون نرفته و واقعا تاثیر گذار بود.

مدیر نمایشگاه در رابطه باانگیزه برگزاری این‌چنین نمایشگاهی به خبرنگار مهر گفت: هریک از ما به‌عنوان یک شیعه منتظر منجی هستیم که باید در راستای ظهورش تلاش‌هایی داشته باشیم.

حقی در رابطه با بنیاد مهدویت که بانی این نمایشگاه است، گفت: بنیاد مهدویت یک بنیاد کشوری است که در سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد حجت‌الاسلام محسن قرائتی و موافقت مقام معظم رهبری تأسیس و تشکیل شد.

وی تصریح کرد: فعالیت بنیاد بیشتر حول آموزش در مقاطع مختلف و تشکیل کلاس‌های تخصصی مهدویت و تربیت روحانیون و قشر فرهنگی به‌عنوان مربی است که درزمینهٔ مهدویت کار می‌کنند.

حقی در پایان صحبت های خود گفت: توقع داریم هر کسی که از راه تلنگر عبور می کند با تفکر متفاوتی نسبت به ظهور حضرت مهدی (عج) از آن خارج شود و به دنبال تسریع کردن مراحل ظهور آن حضرت باشد.

نمایشگاه تخصصی انتظار در حال حاضر در حال برگزاری است و تا روز دوشنبه سوم خرداد از ساعت ۱۷ الی ۲۲ میزبان علاقه‌مندان است.