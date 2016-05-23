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۳ خرداد ۱۳۹۵، ۶:۳۵

نتایج یک تحقیق نشان می دهد؛

کاهش ریسک بروز عوارض سکته با مصرف آسپرین

کاهش ریسک بروز عوارض سکته با مصرف آسپرین

طبق یافته های یک مطالعه، مصرف آسپرین بعد از سکته خفیف ریسک عوارض سکته مغزی را تا ۸۰ درصد کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد با بررسی ۱۵ تحقیق درباره تاثیر آسپرین بر سکته مغزی بر روی ۵۶ هزار بیمار دریافتند که بیشترین فایده آسپرین در هفته‌های اول بعد از سکته مغزی است.

به گفته محققان، مصرف فوری آسپرین بعد از بروز علائم هشدار، خطر معلولیت های مادام‌العمر یا مرگ را به میزان ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش می‌دهد.

در سکته مغزی خفیف و در قطع موقت خون‌رسانی به مغز، جریان خون و اکسیژن به مغز قطع و باعث بروز علائمی مثل بی‌حسی و ناتوانی شدید دست‌ها و پاها یا مشکلات بینایی و حرف زدن می‌شود.

پیتر راثول، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «یافته‌های ما تاثیر درمان فوری در سکته مغزی خفیف و در قطع موقت خون‌رسانی به مغز را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد آسپرین مهمترین مولفه در این زمینه است.»

وی تاکید می کند پزشکان باید در صورت سکته مغزی خفیف بلافاصله درمان با آسپرین را شروع کنند نه اینکه منتظر بررسی و ارزیابی‌های تخصصی بمانند.

کد مطلب 3665090

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